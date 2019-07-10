iOS 12.4 beta 6 yayınlandı! Yeni neler var?
Apple, sessiz sedasız yeni iOS güncellemesinin beta sürümünü kullanıcılara sundu. Peki iOS 12.4 beta 6 sürümünde dikkat çeken yenilikler neler?
iOS 12.4 sürümünden önceki son beta sürüm de kullanıma sunuldu. iOS 12.4'ün final sürümünün de önümüzdeki günlerde yayınlanmasıyla birlikte kullanıcılar dört gözle iOS 13'ün gelişini bekleyecek. Yani iOS 13 öncesi son güncellemeler de aradan çıkmak üzere. Beta sürümüne dönecek olursak bu sürümün cihazlara yüklendiğinde iOS 12.3 sürümünde görülen minör hataları ortadan kaldırdığı görülüyor.
2.69 GB dosya boyutuna sahip olmasından dolayı indirme ve yükleme işlemi zaman alırken, güncellemenin minör hataları düzeltmesi dışında getirdiği bir yenilik ise bulunmuyor.
Güncellemeyi iPhone 5S ve üstü iPhone sürümlerine sahip herkes indirebiliyor. Ancak beta sürüm olması dolayısıyla kullanıcıların öncelikle geliştirici hesabına sahip olması ve UDID kaydını yaptırmaları gerekiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle