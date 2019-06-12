iOS 12.4 Beta 4 güncellemesi yayında! Yeni neler var?
Apple, iOS 12.4 Beta 4 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte işletim sisteminde bakın hangi değişiklikler yapıldı?
iOS 12.4 Beta 4 güncellemesi kullanıma sunuldu. Diğer beta sürümlerinde olduğu gibi güncelleme notlarında yapılan değişiklikler paylaşılmamış. Ancak şirketin bu beta sürümle bir dizi minör hatayı iOS'tan ayıkladığı düşünülürken, diğer yandan iOS 12.4 sürümünün daha stabil bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor.
Güncelleme beta aşamasında olduğundan herkes kolayca Ayarlar altından indiremiyor. Güncellemeyi deneyimlemek için UDID kaydının yapılmış olması gerekiyor. Yani Apple'da bir geliştirici hesabınızın bulunması gerekiyor; zira bu sürüm son kullanıcıya sunulmuş değil.
iOS 12.4 güncellemesi öncesi yayınlanan son beta sürüm olan bu güncelleme iPhone 5S'ten itibaren çıkan tüm iPhone modellerine yüklenebilecek.
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