iOS 12.4.1 güncellemesi yayınlandı! Ne değişiyor?

iOS 12.4.1 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. iOS 13 sürümünden önce yayınlanan son güncelleme olduğu düşünülen iOS 12.4.1, herhangi bir yenilik sunmuyor. Apple bu güncellemede, bir süredir iOS 12.4 sürümü ile ortaya çıkan güvenlik açıklarına odaklandı.

Yaklaşık 102 MB boyutunda olan iOS 12.4.1’in güncelleme notlarında, önemli güvenlik ve kararlılık güncellemeleri içeriği belirtiliyor. iOS 12.3 ve iOS 12.4 sürümleri için Jailbreak yapılmasının önüne geçmeyen ve bu nedenle harekete geçen Apple’ın, bu yeni iOS 12.4.1 sürümünde bu açığı kapattığı belirtiliyor.



iOS 12.4.1 güncellemesini telefonunuzun Ayarlar menüsü üzerinden yapabileceğiniz gibi iTunes üzerinden de ilgili güncellemeyi indirebilirsiniz.



iOS 12.4.1 güncellemesinin yüklenebileceği Apple cihazları ise şöyle:



– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone 6

– iPhone 6 Plus

– iPhone SE

– iPhone 5s

– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil

– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil

– 10.5 inç iPad Pro

– 9.7 inç iPad Pro

– iPad Air 2

– iPad Air

– iPad 5th generation

– iPad mini 4

– iPad mini 3

– iPad mini 2

– iPod touch – 6. nesil