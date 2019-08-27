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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.08.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

iOS 12.4.1 güncellemesi yayınlandı! Ne değişiyor?

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iOS 12.4.1 güncellemesi yayınlandı! Ne değişiyor?

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 12.4.1 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Yeni güncelleme ile birlikte Apple'ın başını fazlasıyla ağrıtan güvenlik açığı da kapatılmış oldu.

iOS 12.4.1 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. iOS 13 sürümünden önce yayınlanan son güncelleme olduğu düşünülen iOS 12.4.1, herhangi bir yenilik sunmuyor. Apple bu güncellemede, bir süredir iOS 12.4 sürümü ile ortaya çıkan güvenlik açıklarına odaklandı. 

Yaklaşık 102 MB boyutunda olan iOS 12.4.1’in güncelleme notlarında, önemli güvenlik ve kararlılık güncellemeleri içeriği belirtiliyor. iOS 12.3 ve iOS 12.4 sürümleri için Jailbreak yapılmasının önüne geçmeyen ve bu nedenle harekete geçen Apple’ın, bu yeni iOS 12.4.1 sürümünde bu açığı kapattığı belirtiliyor.

iOS 12.4.1 güncellemesini telefonunuzun Ayarlar menüsü üzerinden yapabileceğiniz gibi iTunes üzerinden de ilgili güncellemeyi indirebilirsiniz. 

iOS 12.4.1 güncellemesinin yüklenebileceği Apple cihazları ise şöyle: 

– iPhone XS
– iPhone XS Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
– iPhone 6s
– iPhone 6s Plus
– iPhone 6
– iPhone 6 Plus
– iPhone SE
– iPhone 5s
– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil
– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil
– 10.5 inç iPad Pro
– 9.7 inç iPad Pro
– iPad Air 2
– iPad Air
– iPad 5th generation
– iPad mini 4
– iPad mini 3
– iPad mini 2
– iPod touch – 6. nesil

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
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