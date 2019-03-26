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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Teknoloji
26.03.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

iOS 12.2 yayınlandı! Yeni neler var?

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iOS 12.2 yayınlandı! Yeni neler var?

Apple, dün gece düzenlenen etkinlikle beraber Apple TV Plus, Apple Card ve Apple News Plus gibi servisleri gün yüzüne çıkardı. Tüm bunların ardından iOS 12.2 sürümünü kullanıcılara sunan şirket bakın ne gibi yeniliklerle geliyor. 

Apple'ın bir süredir 25 Mart etkinliği kapsamında yeni servislerini duyurması bekleniyordu. Dün gece gerçekleşen etkinlikle beraber Apple TV Plus, Apple Card ve Apple News Plus servislerini tanıtan şirket iOS 12.2 güncellemesini yayınladı.

Animoji özelliğine yenilikler getiren Apple, 824 MB boyutundaki iOS 12.2 güncellemesinde  kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermelerinde yer aldığını belirtiyor. Aynı zamanda dün gece düzenlenen etkinlikte tanıtılan Apple News+ hizmetini destekliyor. 

Yeni güncellemeyle birlikte Domuz, köpekbalığı, zürafa ve baykuş olmak üzere 4 yeni animoji getiren Apple, Apple Card, AirPlay 2 ve HomeKit servislerini iOS 12.2 güncellemesiyle beraber kullanılabilir hale getiriyor.

Ev uygulaması üzerinden TV'ye erişim özelliğini getiren şirket, yenilenen koyu temalı kumanda ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. iOS 12.2 güncellemesinden yararlanan cihazlar ise şu şekilde; iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod touch 6th, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X.

YouTube'da ne kadar vakit geçirdiğinizi nasıl öğrenirsiniz? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde YouTube'da ne kadar vakit geçirdiğiniz nasıl öğrenilir bunu anlatıyor olacağız.
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