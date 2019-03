iOS 12.2 yayınlandı! Yeni neler var?

Apple'ın bir süredir 25 Mart etkinliği kapsamında yeni servislerini duyurması bekleniyordu. Dün gece gerçekleşen etkinlikle beraber Apple TV Plus, Apple Card ve Apple News Plus servislerini tanıtan şirket iOS 12.2 güncellemesini yayınladı.

Animoji özelliğine yenilikler getiren Apple, 824 MB boyutundaki iOS 12.2 güncellemesinde kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermelerinde yer aldığını belirtiyor. Aynı zamanda dün gece düzenlenen etkinlikte tanıtılan Apple News+ hizmetini destekliyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Domuz, köpekbalığı, zürafa ve baykuş olmak üzere 4 yeni animoji getiren Apple, Apple Card, AirPlay 2 ve HomeKit servislerini iOS 12.2 güncellemesiyle beraber kullanılabilir hale getiriyor.

Ev uygulaması üzerinden TV'ye erişim özelliğini getiren şirket, yenilenen koyu temalı kumanda ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. iOS 12.2 güncellemesinden yararlanan cihazlar ise şu şekilde; iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod touch 6th, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X.