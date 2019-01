iOS 12.2 beta sürümü yayında! Yeni neler var?

Yaklaşık 740 MB'lık bir dosya boyutuyla gelen iOS 12.2 beta sürümünün yerine getireceği en önemli görev kopma sorunu yaşayan hücresel bağlantı sorununu ortadan kaldırması olacak. iOS 12.1.3 güncellemesiyle ortaya çıkan söz konusu problem, güncellemeyi indiren kullanıcıların bilgileri dışında telefonlarının hücresel bağlantısının kopmasına neden oluyor. Şirketten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı; ancak bugün yayınlanan söz konusu beta güncellemesinin bu sorunu çözdüğü görülüyor.



Güncellemeyle ilgili detaylar ise net değil; şirket yayınladığı beta güncellemesinde yapılan değişikliklerle ilgili ayrıntı vermekten kaçınmış ve 'bir dizi sorunu ortadan kaldırıyor' yorumunu düşmekle yetinmiş.



iOS 12.2 sürümünün yüklenebileceği cihazlar listesi ise şöyle:



– iPad Air

– iPad Air 2

– iPad Pro

– iPad 9.7

– iPad mini 2

– iPad mini 3

– iPad mini 4

– iPod touch 6th

– iPhone 5s

– iPhone SE

– iPhone 6/6 Plus

– iPhone 6s/6s Plus

– iPhone 7/7 Plus

– iPhone 8/8 Plus

– iPhone X