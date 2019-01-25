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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.01.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

iOS 12.2 beta sürümü yayında! Yeni neler var?

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iOS 12.2 beta sürümü yayında! Yeni neler var?

Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 12.1.3 güncellemesi bir dizi hatayı ortadan kaldırmış olsa da, hücresel bağlantıyı yer yer koparmaya başlaması kullanıcıların canını sıkmaya başlamıştı. Apple'ın henüz beta sürümünü yayınladığı iOS 12.2 güncellemesinde ise bu şebeke sorunun doğrudan çözülmesi bekleniyor.

Yaklaşık 740 MB'lık bir dosya boyutuyla gelen iOS 12.2 beta sürümünün yerine getireceği en önemli görev kopma sorunu yaşayan hücresel bağlantı sorununu ortadan kaldırması olacak. iOS 12.1.3 güncellemesiyle ortaya çıkan söz konusu problem, güncellemeyi indiren kullanıcıların bilgileri dışında telefonlarının hücresel bağlantısının kopmasına neden oluyor. Şirketten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı; ancak bugün yayınlanan söz konusu beta güncellemesinin bu sorunu çözdüğü görülüyor.

Güncellemeyle ilgili detaylar ise net değil; şirket yayınladığı beta güncellemesinde yapılan değişikliklerle ilgili ayrıntı vermekten kaçınmış ve 'bir dizi sorunu ortadan kaldırıyor' yorumunu düşmekle yetinmiş. 

iOS 12.2 sürümünün yüklenebileceği cihazlar listesi ise şöyle: 

– iPad Air
– iPad Air 2
– iPad Pro
– iPad 9.7
– iPad mini 2
– iPad mini 3
– iPad mini 4
– iPod touch 6th
– iPhone 5s
– iPhone SE
– iPhone 6/6 Plus
– iPhone 6s/6s Plus
– iPhone 7/7 Plus
– iPhone 8/8 Plus
– iPhone X

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