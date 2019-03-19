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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.03.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

iOS 12.2 Beta 6 yayında! İşte yeni gelen özellikler

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iOS 12.2 Beta 6 yayında! İşte yeni gelen özellikler

Apple, bugün sessiz sedasız yeni güncellemesi iOS 12.2 Beta 6 sürümünü yayınladı. Son dönemlerde ortaya çıkan yazılımsal sorunların ardından hızlıca yayına verilen güncelleme ile bakın neler değişiyor?

iOS 13'e her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Haziran ayı başında ABD'de gerçekleştirilecek WWDC 2019 etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni iOS sürümü öncesi, mevcut iOS 12 sürümlerinde iyileştirmeler devam ediyor. Son olarak iOS 12.2 Beta 6 sürümü yayınlanmış durumda. Güncelleme, yenilik getirmekten öte daha çok hataları düzeltmek için hazırlanmış.

iOS 12.2 sürümünde FaceTime hatası ortaya çıkmış ve kullanıcılar farkında olmadan FaceTime aramalarına yanıt vermemelerine karşın seslerinin karşı tarafa gittiği anlaşılmıştı. Durumun ortaya çıkmasıyla Grup FaceTime özelliğini devredışı bırakan şirket, bu güncelleme ile tekrar bu özelliği aktif hale getirdi. Ayrıca güncellemenin kullanıcılara ufak bir sürprizi de var: Animoji özelliğini unutmayan şirket, köpek balığı, yaban domuzu, baykuş ve zürafayı da Animoji listesine kattı.

Bu güncellemeden sonra ilerleyen günlerde iOS 12.2 sürümü kullanıcılara dağıtılacak. 

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