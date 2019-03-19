iOS 12.2 Beta 6 yayında! İşte yeni gelen özellikler
Apple, bugün sessiz sedasız yeni güncellemesi iOS 12.2 Beta 6 sürümünü yayınladı. Son dönemlerde ortaya çıkan yazılımsal sorunların ardından hızlıca yayına verilen güncelleme ile bakın neler değişiyor?
iOS 13'e her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Haziran ayı başında ABD'de gerçekleştirilecek WWDC 2019 etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni iOS sürümü öncesi, mevcut iOS 12 sürümlerinde iyileştirmeler devam ediyor. Son olarak iOS 12.2 Beta 6 sürümü yayınlanmış durumda. Güncelleme, yenilik getirmekten öte daha çok hataları düzeltmek için hazırlanmış.
iOS 12.2 sürümünde FaceTime hatası ortaya çıkmış ve kullanıcılar farkında olmadan FaceTime aramalarına yanıt vermemelerine karşın seslerinin karşı tarafa gittiği anlaşılmıştı. Durumun ortaya çıkmasıyla Grup FaceTime özelliğini devredışı bırakan şirket, bu güncelleme ile tekrar bu özelliği aktif hale getirdi. Ayrıca güncellemenin kullanıcılara ufak bir sürprizi de var: Animoji özelliğini unutmayan şirket, köpek balığı, yaban domuzu, baykuş ve zürafayı da Animoji listesine kattı.
Bu güncellemeden sonra ilerleyen günlerde iOS 12.2 sürümü kullanıcılara dağıtılacak.
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