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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.02.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

iOS 12.2 beta 3 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

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iOS 12.2 beta 3 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

Apple, sessiz sedasız iOS 12.2 beta 3 güncellemesini yayınladı. Geliştirici sürümü olan iOS 12.2 beta 3, beraberinde bir dizi önemli yenilik de getiriyor.

Geliştiriciler için iOS 12.2 beta 3 yayında. Bu güncelleme ile birlikte FaceTime hatasının ortaya çıkmasıyla devre dışı bırakılan Grup FaceTime özelliği tekrar aktif hale getiriliyor. Bunun yanı sıra animojiler üzerinde de çalışmalarını sürdüren Apple; köpek balığı başta olmak üzere baykuş, yaban domuzu ve hatta zürafa gibi yeni animojileri bu güncelleme ile cihazlara dahil ediyor. 

Ancak iOS 12.2 beta güncellemesiyle birlikte gelen asıl önemli değişiklik Apple'ın Home uygulamasıyla ilgili; zira şirket bu güncelleme ile Apple Home'un akıllı TV'leri desteklemesi niyetinde. 

Şimdi isterseniz bu güncelleme ile yapılacak diğer minör değişikliklere göz atalım: Öncelikle Apple Haritalar uygulamasında Hava Durumu desteği eklenmiş; yola çıkmadan önce navigasyona bakarken hava durumunu da aynı anda öğrenebilmek kullanışlı olacak. Diğer yandan https kullanmayan (güvenilir bulunmayan) internet sitelerine girdiğinizde 'Güvenli Değil' uyarısını almaya başlayacaksınız.

Ayrıca kontrol merkezinde de bazı yenilikler var. Örneğin AirPlay ve ekran yansıtma ikonlarında yenilikler göze çarpıyor. Bunun yanı sıra Apple Cash'e dahil edilen 'Para Ekle' butonu ile de hesabınıza hızlıca para ekleyebilmeniz mümkün hale geliyor. 

Apple TV haricinde başka üreticilere ait televizyonlar söz konusu olduğunda da bundan böyle AirPlay'den faydalanabileceksiniz. 

iPhone'larda arama bekletme özelliği nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde iPhone'larda arama bekletme özelliği nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
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