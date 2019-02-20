iOS 12.2 beta 3 güncellemesi yayında! Yeni neler var?
Apple, sessiz sedasız iOS 12.2 beta 3 güncellemesini yayınladı. Geliştirici sürümü olan iOS 12.2 beta 3, beraberinde bir dizi önemli yenilik de getiriyor.
Geliştiriciler için iOS 12.2 beta 3 yayında. Bu güncelleme ile birlikte FaceTime hatasının ortaya çıkmasıyla devre dışı bırakılan Grup FaceTime özelliği tekrar aktif hale getiriliyor. Bunun yanı sıra animojiler üzerinde de çalışmalarını sürdüren Apple; köpek balığı başta olmak üzere baykuş, yaban domuzu ve hatta zürafa gibi yeni animojileri bu güncelleme ile cihazlara dahil ediyor.
Ancak iOS 12.2 beta güncellemesiyle birlikte gelen asıl önemli değişiklik Apple'ın Home uygulamasıyla ilgili; zira şirket bu güncelleme ile Apple Home'un akıllı TV'leri desteklemesi niyetinde.
Şimdi isterseniz bu güncelleme ile yapılacak diğer minör değişikliklere göz atalım: Öncelikle Apple Haritalar uygulamasında Hava Durumu desteği eklenmiş; yola çıkmadan önce navigasyona bakarken hava durumunu da aynı anda öğrenebilmek kullanışlı olacak. Diğer yandan https kullanmayan (güvenilir bulunmayan) internet sitelerine girdiğinizde 'Güvenli Değil' uyarısını almaya başlayacaksınız.
Ayrıca kontrol merkezinde de bazı yenilikler var. Örneğin AirPlay ve ekran yansıtma ikonlarında yenilikler göze çarpıyor. Bunun yanı sıra Apple Cash'e dahil edilen 'Para Ekle' butonu ile de hesabınıza hızlıca para ekleyebilmeniz mümkün hale geliyor.
Apple TV haricinde başka üreticilere ait televizyonlar söz konusu olduğunda da bundan böyle AirPlay'den faydalanabileceksiniz.
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