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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.02.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

iOS 12.2 beta 2 sürümü yayında! iPhone için yeni neler geliyor?

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iOS 12.2 beta 2 sürümü yayında! iPhone için yeni neler geliyor?

Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı iOS 12.2 beta 2 sürümünü sessiz sedasız yayınladı. Geliştiriciler için yayınlanan bu özel sürüm beraberinde bakın ne gibi yeniliklerle geliyor?

Apple, 740 MB'lık dosya boyutuna sahip olan ve geliştiricilere özel hazırlanan iOS 12.2 beta 2 sürümünü yayınladı. Hatırlanacağı üzere Apple, ilk beta sürümü de geçen hafta geliştiricilere sunulmuştu. Yayınlanan bu güncelleme ile birlikte elbette devasa değişiklikler beklemek doğru olmaz; ancak kayda değer yenilikler göze çarpıyor.

iOS 12.2 beta 2 sürümü yayında iPhone için yeni neler geliyor

Örneğin iPhone X ile hayatımıza giren Animoji özelliği bu sürümde unutulmamış ve 4 yeni Animoji bu sürümle kullanıcılara sunulacak. 

Ayrıca yine güncelleme ile beraber Apple Haritalar uygulamasına, hava durumu desteği getirilmiş. Bu sayede harita uygulamasından çıkmadan, gitmek istediğiniz yerin hava durumunu görebileceksiniz. Bunun yanı sıra artık güvenli olmayan sitelere girdiğinizde (HTTPS kullanmayan siteler), “Güvenli Değil” mesajı ile karşılaşıyorsunuz.

Güncelleme ile gelen diğer minör değişiklikler ise şöyle:

- Kontrol merkezindeki AirPlay ve ekran yansıtma ikonları yenilenmiş.

- Apple Cash’e yeni eklenen “Para Ekle” butonu ile artık hesabınıza çok daha hızlı bir şekilde para ekleyebilirsiniz.

- Artık Apple TV kullanmıyor olsanız bile, başka üreticilerin televizyonlarında da AirPlay özelliğini kullanabileceksiniz.

Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı öğrenmenin yolunu anlatıyor olacağız.
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