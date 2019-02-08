iOS 12.1.4 güncellemesi yayında! Bakın neler değişecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiOS 12.1.4 güncellemesi yayında! Bakın neler değişecek?
GeriTeknoloji iOS 12.1.4 güncellemesi yayında! Bakın neler değişecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.02.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

iOS 12.1.4 güncellemesi yayında! Bakın neler değişecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
iOS 12.1.4 güncellemesi yayında! Bakın neler değişecek?

Apple, dün akşam saatlerinde iPhone ve iPad modelleri için iOS 12.1.4 güncellemesini yayınladı. Peki yeni güncelleme, beraberinde ne gibi değişiklikleri getiriyor?

iOS 12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı. FaceTime güvenlik açığı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan Apple, bu güncelleme sorunu ortadan kaldırmışa benziyor. Hatırlanacağı üzere FaceTime'dan arama alan kullanıcılar, bu aramalara cevap vermeseler dahi arama sırasında mikrofon devreye girdiğinden sesleri karşı tarafa ulaşıyordu. Bu güvenlik açığının ortaya çıkmasıyla birlikte elini çabuk tutan Apple, iOS 12.1.4 güncellemesini beklenenden çok daha önce yayınladı. 

Ancak güncelleme ile yapılan tek değişiklik bu değildi elbette. Yaşanan batarya sorununu ortadan kaldırması bir yana minör bazı güncelleştirmeler de yapan iOS 12.1.4 sürümünde telefonların stabil çalışmasını engelleyen bazı teknik sorunlar giderilirken, performans iyileştirmeleri de söz konusu.

Güncellemeyi Ayarlar>Genel altından yapabileceğiniz gibi iTunes üzerinden de dosyayı indirebilirsiniz. 

iOS 12.1.4 güncellemesini indirebilecek Apple cihazları ise şöyle:

iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPod Touch 6. jenerasyon.

Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı öğrenmenin yolunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?