iOS 12.1.3 güncellemesinde hata çıktı! Yüklemeden önce dikkat
Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 12.1.3 güncellemesiyle telefonlarda bir dizi yenilik yapılmış, daha çok teknik sorunların giderilmesi sağlanmıştı. Ancak yeni iOS güncellemesinin beraberinde büyük bir sorunu getirdiği ortaya çıktı. Eğer telefonunuzun hücresel bağlantısında kopma sorunu yaşıyorsanız sebebini uzaklarda aramayın!
iOS 12.1.3 güncellemesinin hücresel bağlantıları kopardığı ortaya çıktı. Apple'a güncellemeyi indirenlerden gelen şikayetlerin bu yönde artması nedeniyle ortaya çıkan hatadan kurtulmanın ise maalesef bir yolu yok. Kullanıcılar, Reddit ve Twitter'da güncellemeyi yükledikten sonra bazı sorunlar yaşadıklarını, bunların başında ise internet bağlantılarında kopmalar olduğunu kaydetti.
Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen sorun için Apple'dan bir açıklama yapılmazken, yayınlanacak yeni bir iOS güncellemesiyle sorunun çözülmesi bekleniyor. Ancak Apple tarafından bir ses çıkmadığı için güncelleme konusunda net bir tarihten şu an bahsetmek mümkün değil.
iOS 12.1.3 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER
– Mesajlar’daki Ayrıntılar görüntüsünde fotoğrafları kaydırarak dolaşmayı etkileyebilen bir sorunu giderir.
– Paylaşma sayfasından paylaşıldıktan sonra fotoğrafların dokularının bozulmasına neden olabilen bir sorunu ele alır.
– iPad Pro (2018) ile harici ses giriş aygıtları kullanıldığında ses bozulmasına neden olabilen bir sorunu giderir.
– Bazı CarPlay sistemlerinin iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarıyla bağlantısının kesilmesine neden olabilen bir sorunu çözer.
iOS 12.1.3 güncellemesinialacak cihazlar ise şöyle: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, 6. jenerasyon iPod touch, iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR.
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