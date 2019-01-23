iOS 12.1.3 güncellemesi yayında! Yeni neler var?
Apple, dün akşam saatlerinde sessiz sedasiz iOS 12.1.3 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad'lerde bakın ne değişecek, yeni gelen özellikler ve yapılan değişiklikler neler?
iOS 12.1.3 güncellemesi yayınlandı. 100 MB boyutundaki bir dosyadan oluşan güncelleme, özellikle iPhone XS ve iPhone XR kullanıcılarının yaşadığı şebeke sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Daha önce yayınlanan iOS 12.1.2 güncellemesi ile bu sorunun ortadan kaldırıldığı kaydedilmişti; ancak bu güncelleme sonrası da problemlerin artarak sürdüğü ortaya çıkınca Apple kısa süre içinde yeni bir iOS güncellemesi yayınlamak durumunda kaldı.
iOS 12.1.3 güncellemesi ile söz konusu şebeke sorunu ortadan kaldırılırken, diğer yandan telefonlarda yaşanan aşırı ısınma sorununun da yine bu güncelleme ile çözülmesi sağlanmış. Aşırı ısınan iPhone'ların performansının kayda değer bir düşüş yaşaması ve artan şikayetler neticesinde güncellemede bu soruna da eğilinmiş.
iOS 12.1.3 güncellemesi ile birlikte çözülen bazı sorunlar ise şöyle:
– Mesajlar’daki Ayrıntılar görüntüsünde fotoğrafları kaydırarak dolaşmayı etkileyebilen bir sorunu giderir.
– Paylaşma sayfasından paylaşıldıktan sonra fotoğrafların dokularının bozulmasına neden olabilen bir sorunu ele alır.
– iPad Pro (2018) ile harici ses giriş aygıtları kullanıldığında ses bozulmasına neden olabilen bir sorunu giderir.
– Bazı CarPlay sistemlerinin iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarıyla bağlantısının kesilmesine neden olabilen bir sorunu çözer.
iOS 12.1.3 güncellemesinialacak cihazlar ise şöyle: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, 6. jenerasyon iPod touch, iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR.
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