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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.01.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

iOS 12.1.3 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

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iOS 12.1.3 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

Apple, dün akşam saatlerinde sessiz sedasiz iOS 12.1.3 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad'lerde bakın ne değişecek, yeni gelen özellikler ve yapılan değişiklikler neler?

iOS 12.1.3 güncellemesi yayınlandı. 100 MB boyutundaki bir dosyadan oluşan güncelleme, özellikle iPhone XS ve iPhone XR kullanıcılarının yaşadığı şebeke sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Daha önce yayınlanan iOS 12.1.2 güncellemesi ile bu sorunun ortadan kaldırıldığı kaydedilmişti; ancak bu güncelleme sonrası da problemlerin artarak sürdüğü ortaya çıkınca Apple kısa süre içinde yeni bir iOS güncellemesi yayınlamak durumunda kaldı.

iOS 12.1.3 güncellemesi ile söz konusu şebeke sorunu ortadan kaldırılırken, diğer yandan telefonlarda yaşanan aşırı ısınma sorununun da yine bu güncelleme ile çözülmesi sağlanmış. Aşırı ısınan iPhone'ların performansının kayda değer bir düşüş yaşaması ve artan şikayetler neticesinde güncellemede bu soruna da eğilinmiş. 

iOS 12.1.3 güncellemesi ile birlikte çözülen bazı sorunlar ise şöyle: 

– Mesajlar’daki Ayrıntılar görüntüsünde fotoğrafları kaydırarak dolaşmayı etkileyebilen bir sorunu giderir.

– Paylaşma sayfasından paylaşıldıktan sonra fotoğrafların dokularının bozulmasına neden olabilen bir sorunu ele alır.

– iPad Pro (2018) ile harici ses giriş aygıtları kullanıldığında ses bozulmasına neden olabilen bir sorunu giderir.

– Bazı CarPlay sistemlerinin iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarıyla bağlantısının kesilmesine neden olabilen bir sorunu çözer.

iOS 12.1.3 güncellemesinialacak cihazlar ise şöyle: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, 6. jenerasyon iPod touch, iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR.

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