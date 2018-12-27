iOS 12.1.2 güncelleme hatası ve çözümü
Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 12.1.2 güncellemesi, bir dizi problemi de beraberinde getirdi. Kullanıcıların yeni sürümü yüklemeleriyle birlikte şikayet ettikleri en önemli nokta ise telefonların hücresel bağlantısının kendi kendine kopmaya başlaması. Peki iOS 12.1.2 güncelleme hatası nasıl çözülür?
iOS 12.1.2 güncellemesini kurduktan sonra hücresel bağlantıda problem yaşıyor ve internet bağlantınızda kesintiler meydana geliyorsa yapacağınız ufak bir ayarla bu sorundan geçici olarak kurtulma şansınız var. Öncelikle Ayarlar'a girin; ardından Hücresel sayfasını açın. Şimdi de Wi-Fi aramasını devre dışı bırakın. Bu adımdan sonra da Ses ve Veri sayfasından Sadece Veri seçeneğini işaretleyin. Hepsi bu!
Bu ayarın herkesin sorununu çözeceğini elbette iddia etmiyoruz; ancak Apple yeni bir iOS güncellemesi yayınlayana kadar kullanıcılar için geçici bir çözüm olduğunu hatırlatmak istiyoruz.
iOS 12.1.3 güncellemesi ile birlikte bu sorunun tamamen ortadan kalkması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle