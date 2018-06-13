iOS 11.4 güncellemesi telefonların bataryasını sömürüyor!
iOS 11.4 güncellemesini telefonuna indirenlerin azımsanmayacak bir bölümü bataryalarının daha az dayandığını, telefonlarını prizden uzak tutamadıklarını söylüyor. Peki bu ne kadar doğru? iOS 11.4 güncellemesi gerçekten de bataryaya olumsuz yönde etki ediyor mu?
iOS 11.4 güncellemesi mayıs sonunda yayınlanmış ve kullanıcıların büyük bir kısmı bu yeni güncellemeye iPhone'larını geçirmişti. Ancak aradan geçen iki haftalık zaman diliminin ardından sorunlar baş göstermeye başladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise batarya üzerineydi. Kullanıcılar, sosyal medya hesaplarından Apple'ı şikayet yağmuruna tutarken, iOS 11.4 güncellemesini indirmeleriyle birlikte bataryalarının çok çabuk tükendiğini kaydetti.
Yeni iOS güncellemesinde yaşanan batarya problemi, kullanılan iPhone modelinden bağımsız şekilde kendini gösterirken, sorunun Wi-Fi bağlantısından kaynaklandığına dair çeşitli söylemler bulunuyor. Bazı kullanıcılar 5 GHz ağdan 2.4 GHz ağa geçiş yaparak iOS 11.4'te yaşanan hızlı pil tüketiminin önüne geçtiğini belirtirken, kimi kullanıcı ise bu çözümlerin işe yaramadığını belirtiyor. Hal böyle olunca çoğu kullanıcı da iOS 11.3.1 sürümüne geri döndü, lakin an itibariyle geri dönüş mümkün değil. Zira Apple, iOS 11.3.1 imzalarını çoktan kapattı.
Konuya ilişkin Apple tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın, yakın zamanda çıkacak olan iOS 11.4.1 güncellemesiyle yaşanan batarya probleminin ortadan kalkması bekleniyor.
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