iOS 11.4 Beta 3 yayında! Yeni neler var?
Apple iOS 11.4 Beta 3 güncellemesini yayınladı. Yeni beta güncellemesi beraberinde hangi değişiklikleri getiriyor dersiniz?
Apple'ın yayınladığı bu yeni güncelleme, 230 MB boyutunda. Tahmin edebileceğiniz gibi ikinci beta sürümünde tespit edilen hataların giderildiği iOS 11.4 Beta 3, iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.
Yeni Beta sürümü ile meydana gelen büyük bir değişiklik henüz tespit edilemedi. İkinci beta sürümünü ile birlikte, güncelleme ile iOS 11.3‘te test edilen ancak geri çekilen iCloud üzerinden iMessage özelliği test edilmeye başlandı.
Ayrıca 2 adet HomePod‘u aynı anda yani stereo olarak çalıştırmaya imkan sağlayan AirPlay 2 desteği de sisteme ekleniyor. AirPlay 2 sayesinde Bluetooth hoparlörlerinize aynı anda tek bir sesi aktarabileceksiniz.
iOS 11.4 Beta 3 güncellemesini cihazınıza yükleyebilmeniz için, cihazınızın UDID kaydının bulunması veya geliştirici profiline sahip olmanız yüklemeniz gerekiyor.
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