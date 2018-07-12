iOS 11.4.1 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
12.07.2018 - 08:56, Son Güncelleme:

iOS 11.4.1 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

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iOS 11.4.1 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

iOS 11.4.1 güncellemesi geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız yayınlandı. Peki yeni güncelleme beraberinde ne getiriyor? iPhone ve iPad'ler nasıl değişecek?

Apple, Mayıs ayının sonunda iOS 11.4’ü yayınladıktan kısa bir süre sonra testlerine başladığı iOS 11.4.1 sürümünü, nihayet iPhone ve iPad kullanıcıları ile buluşturdu. Böylece iOS 11.4.1, beş beta sürümünün ardından yayınlanmış oldu.

Beta sürümleri ile ilgili haberlerimizde belirttiğimiz gibi, iOS 11.4.1 sürümü ile kullanıcılara sunulan herhangi bir yenilik bulunmuyor. iOS 11.4’de tespit edilen hataların giderildiği bu sürüm, performans iyileştirmelerine ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 250 MB boyutundaki güncelleme ile bazı kullanıcıların iPhone’umu Bul uygulamasında yaşadığı konum sorunu gideriliyor. Ayrıca e-posta, kişiler ve notların Exchange hesapları ile senkronizesi daha güvenli hale getiriliyor.

11.4.1 sürümünün, iOS 11 için yayınlanan son güncelleme olması bekleniyor. Zira, test süreci devam eden ve birçok dikkat çekici yeniliğe ev sahipliği yapan iOS 12 sürümü Eylül ayında kullanıcılar ile buluşturulacak.

Apple’ın watchOS 4.3.2, tvOS 11.4.1 ve HomePod 11.4.1 sürümlerini de yayınladığını hatırlatmak isteriz. Yukarıdaki linkten Eylül ayında kullanıcılar ile buluşturulacak olan iOS 12 sürümü hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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