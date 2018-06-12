iOS 11.4.1 Beta 2 yayında! Yeni neler var?
Apple, WWDC 18 kapsamında geçtiğimiz günlerde iOS 12 güncellemesini tüm dünyaya duyurmuştu. Ancak diğer yandan teknoloji devi iOS 11 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor elbette. Son olarak dün akşam saatlerinde iOS 11.4.1 Beta 2 sürümü geliştiriciler için yayınlandı.
iOS 11.4’ün hemen ardından geliştiricilere sunulan, iOS 11.4.1’den herhangi bir yenilik beklenmiyor. Zira, bunun iOS 12 öncesinde yayınlanan son iOS sürümü olacağı düşünülüyor. iOS 11.4.1’in, iOS 11.4 sürümünde tespit edilen kritik bir hata veya güvenlik açığı nedeniyle yayınlandığı düşünülüyor.
iOS 11.4.1 Beta 2 sürümünü yükleyebilmeniz için tahmin edebileceğiniz gibi cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise geliştirici profili kullanmak.
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