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    iOS 11.3 Public Beta 3 yayında! Peki neler değişiyor?

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 07:32 | Son Güncelleme:

    Eski iPhone modellerinde yaşanan yavaşlatma sorununun önüne geçen iOS 11.3 Public Beta 3 yayınlandı. Peki, ne yenilikler var?

    iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 11.3 Public Beta 3'ü yüklemek için, geliştirici kimliğinin gerekmesi durumu ortadan kalkmış durumda ve Apple, bu güncellemeyi halka açmış durumda. Kullanıcıların, bu sürümü merakla beklemesinin sebebi ise batarya iyileştirme uygulamaları. Bu özelliklere ek olarak, birkaç yeni Animoji ve ARKit'in yeni versiyonu bu sürümle sunulmuş durumda. 

    Yalnız bu sürümü güncellemek isteyen kullanıcıların, öncelikle Beta profilini onaylamaları gerekiyor. Beta profili onaylandıktan sonra, ayarlar bölümünden güncellemeleri yenilediğinizde, iOS 11.3 Public Beta karşınıza çıkacak. 

    iOS 11.3 Public Beta 3 yayında Peki neler değişiyor

    Eklenen yeni dört Animoji ile birlikte toplam Animoji sayısı on altıya çıkıyor. Yeni eklenen Animoji'ler ise aslan, ejderha, ayı ve kuru kafa. 

    iOS 11.3 Public Beta 3 yayında Peki neler değişiyor

    ARKit'in yeni versiyonu ile birlikte kapı ve duvar gibi dikey tasarıma sahip objeler tanınabiliyor ve üzerilerine farklı objeler de eklenebiliyor. Ayrıca, AR modunda %50 daha net çözünürlük ve daha iyi odaklanma sağlanıyor. 

    Etiketler: iOS , 11.3 Public Beta , Yeni
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