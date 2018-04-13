iOS 11.3 ile gelen tüm yeni özellikler!
Apple, iOS için 11.3 sürümünü geçtiğimiz haftalarda tüm kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şirket, iOS 11.3 ile de birçok yenil özelliği aktif etti. Peki, iOS 11.3 ile neler geldi? İşte iOS 11.3 hakkında merak edilenler.
750 MB boyutunda olan iOS 11.3 sürümüyle birlikte Apple, kullanıcılarına telefonlarındaki pillerin ne kadar aşındığı gösteriyor. Ayarlar> Batarya işlemlerini takip eden kullanıcılar, bataryaları hakkında bilgi alabilecek. Şirketin böyle bir özellik sunmasının altındaki sebep ise kendilerinin telefonları bilerek yavaşlattıkları skandaldan kaynaklanıyor.
İŞTE iOS 11.3 İLE GELEN TÜM YENİ ÖZELLİKLER!
>> Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, maksimum performans için güç yönetimini kendi isteklerine göre aktif veya pasif hale getirebilecek. Yalnız bu özellik sadece, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone 7 kullanıcılarına hitap ediyor.
>> ARKit 1.5 sürümü geliştiriciler kullanıma sunulacak. Bu özellik sayesinde duvar ve kapı gibi yüzeylere nesneler yerleştirilebilecek.
>> Yeni eklenen sağlık kayıtları özelliği sağlık uygulamasının içerisinde konumlandırılmış şekilde hizmet verecek. Hastane ve klinikler içindeki kayıtlar uygulama içerisindeki kayıtlarla entegre olacak. Ayrıca, bu özellik şifre ile korunabilecek.
>> Aslan, ayı, ejderha ve kafatası olmak üzere dört yeni Animoji karakteri eklenecek.
>> Apple Music'e eklenen müzik klipleri, kullanıcılar tarafından reklamsız bir şekilde izlenebilecek.
>> Business Chat, test süreci kapsamında kullanıcılarla buluşacak.
>> Eklenen Gelişmiş Mobil Konum özelliği ile kullanıcının ait olduğu konum daha hızlı bir şekilde acil servislere sunulabilecek.
>> Sunulan HomeKit yazılım yetkisiyle geliştiriciler, HomeKit'e ulaşabilecek.
iOS 11.3 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER:
iPad
iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro
iPad 9.7
iPad Mini 2
iPad Mini 3
iPad Mini 4
iPod Touch 6th
iPhone
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/ 8 Plus
iPhone X
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