iOS 11.3 ile gelen tüm yeni özellikler!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
13.04.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

iOS 11.3 ile gelen tüm yeni özellikler!

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iOS 11.3 ile gelen tüm yeni özellikler!

Apple, iOS için 11.3 sürümünü geçtiğimiz haftalarda tüm kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şirket, iOS 11.3 ile de birçok yenil özelliği aktif etti. Peki, iOS 11.3 ile neler geldi? İşte iOS 11.3 hakkında merak edilenler.

750 MB boyutunda olan iOS 11.3 sürümüyle birlikte Apple, kullanıcılarına telefonlarındaki pillerin ne kadar aşındığı gösteriyor. Ayarlar> Batarya işlemlerini takip eden kullanıcılar, bataryaları hakkında bilgi alabilecek. Şirketin böyle bir özellik sunmasının altındaki sebep ise kendilerinin telefonları bilerek yavaşlattıkları skandaldan kaynaklanıyor. 

iOS 11.3 ile gelen tüm yeni özellikler

İŞTE iOS 11.3 İLE GELEN TÜM YENİ ÖZELLİKLER!

>> Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, maksimum performans için güç yönetimini kendi isteklerine göre aktif veya pasif hale getirebilecek. Yalnız bu özellik sadece, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone 7 kullanıcılarına hitap ediyor. 

>> ARKit 1.5 sürümü geliştiriciler kullanıma sunulacak. Bu özellik sayesinde duvar ve kapı gibi yüzeylere nesneler yerleştirilebilecek. 

>> Yeni eklenen sağlık kayıtları özelliği sağlık uygulamasının içerisinde konumlandırılmış şekilde hizmet verecek. Hastane ve klinikler içindeki kayıtlar uygulama içerisindeki kayıtlarla entegre olacak. Ayrıca, bu özellik şifre ile korunabilecek. 

iOS 11.3 ile gelen tüm yeni özellikler

>> Aslan, ayı, ejderha ve kafatası olmak üzere dört yeni Animoji karakteri eklenecek. 

iOS 11.3 ile gelen tüm yeni özellikler

>> Apple Music'e eklenen müzik klipleri, kullanıcılar tarafından reklamsız bir şekilde izlenebilecek. 

>> Business Chat, test süreci kapsamında kullanıcılarla buluşacak. 

>> Eklenen Gelişmiş Mobil Konum özelliği ile kullanıcının ait olduğu konum daha hızlı bir şekilde acil servislere sunulabilecek. 

>> Sunulan HomeKit yazılım yetkisiyle geliştiriciler, HomeKit'e ulaşabilecek. 

iOS 11.3 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER:

 

iPad

iPad Air

iPad Air 2

iPad Pro

iPad 9.7

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPad Mini 4

iPod Touch 6th

iPhone

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6/6 Plus

iPhone 6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/ 8 Plus

iPhone X

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