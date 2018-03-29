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    iOS 11.3 güncellemesi neden yayınlanmadı?

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 06:50 | Son Güncelleme:

    iOS 11.3 güncellemesinin dün akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyordu; ancak Apple sürpriz bir kararla geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı ve Apple Pencil ile de çalışabilen yeni iPad'lerine özel bu güncellemeyi yayınladı. Diğer tüm iPhone ve iPad'ler için ise güncelleme yayında değil ve ertelenmişe benziyor. Peki yayınlandığında iOS 11.3 güncellemesi ile neler değişecek?

    Bir süre önce ortaya çıkan iPhone batarya skandalının ardından, Apple cihazlarına yeni bir ayar seçeneği getirmeye karar verdi. Artık mobil cihazınızda Ayarlar > Batarya menüsüne girdiğinizde, pilinizin aşınma oranını görebileceksiniz. Ayrıca cihazın pili iyi durumda değilse, bataryayı değiştirmeniz için uyarı alacaksınız. Bu özellik iPhone 6 ve üstü modellerde geçerli olacak.

    Kullanıcılar cihazlarından maksimum performansı alabilmek için güç yönetimi özelliğini istedikleri gibi aktif veya pasif hale getirebilecekler. Bu özellik Ayarlar > Batarya bölümünde ulaşılabilir olacak. Özellik iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone 7 modellerinde geçerli olacak.

    ARKit 1.5 geliştiricilere açılacak. ARKit sayesinde duvar, kapı ve diğer yüzeylere sanal objeler yerleştirilebilecek. Ayrıca harita editörü sayesinde yüzeylerin yapısı çok daha iyi bir şekilde okunabilecek.

    Yeni Sağlık Kayıtları özelliği Sağlık uygulaması içine eklenecek. Bu özellik hastaneler, klinikler ve Sağlık uygulamasının kendisinde bulunan kayıtları bir araya getirecek ve organize edecek. Servis şifre korumalı olacak.

    4 yeni Animoji karakteri eklenecek. Bu karakterler; aslan, ayı, ejderha ve kafatası

    Müzik klipleri Apple Music’e eklenecek. Kullanıcılar bu klipleri izlerken hiçbir şekilde reklamlar tarafından rahatsız edilmeyecekler.

    Business Chat özelliği beta olacak eklenecek.

    Gelişmiş Mobil Konum özelliği sayesinde kullanıcının konumu kolaylıkla acil servislere gönderilebilecek. Elbette bulunduğunuz bölgenin özelliği desteklemesi gerekiyor.

    HomeKit yazılım yetkisi sayesinde, geliştiricilere HomeKit’e erişim hakkı sağlanacak.

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