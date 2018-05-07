iOS 11.3 güncellemesi iPhone 7'leri 'yaktı'
iOS 11.3 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte bazı iPhone modellerinde 'yan etkileri' ortaya çıkmaya başladı. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ların mikrofonlarında görülen sorun kullanıcıların mikrofona seslerini ulaştırmalarını engelliyor.
iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcılarının bir kısmı bir süredir mikrofonlarıyla sorun yaşıyor. Bunun temel nedeni ise Apple'ın yayınladığı iOS 11.3 güncellemesi. Bahsi geçen sorun, telefon görüşmeleri sırasında hoparlör düğmesini grileştirerek kullanıcıların arama sırasında sesi hoparlöre almasına engel oluyor. Buna ek olarak mikrofonda ortaya çıkan bir problem yüzünden sesin karşı tarafa aktarılması da engelleniyor.
Sorunu yaşayan kullanıcılardan telefona bağlı herhangi bir Bluetooth kulaklıklığın ya da diğer ses aksesuarlarının bağlantısını kesmelerini isteyen Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, problemin neyden kaynaklandığını araştırıyor. Tüm bunlara rağmen sorun devam ederse iPhone 7 ve 7 Plus'lar için yeni bir onarım programı kapıda olabilir.
Henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Apple'ın, herhangi bir onarım programı başlatıp başlatmayacağı veya masrafları üstlenip üstlenmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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