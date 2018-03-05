iOS 11.3 güncellemesi ile gelecek sürpriz yenilik

iPhone kullananlar, yıllarca telefonlarının zamanla yavaşlaması konusunda kafa patlattılar. Yavaşlamanın nedeni bazılarına göre "Apple'ın yeni telefon almamızı istemesiydi", bazıları ise "iOS güncellemesinin eski telefonlar için aşırı şişkin" olduğunu düşünüyordu. 2017'nin sonlarına doğru olan oldu ve Apple'ın eski iPhone'ları yavaşlattığına dair ilk kanıtlar ortaya çıktı.

Apple bazı durumlarda telefonunuzu yüzde 50 gibi korkunç bir oranda yavaşlatabiliyordu. Bunun ardından daha ilginç bir şey oldu ve Apple, telefonları yavaşlattığını, ancak bunu bizim faydamız uğruna yaptığını iddia etti. Apple'a göre iPhone en üst seviyede performans için güç istediğinde, eski piller bunu karşılayamıyor ve telefonun baştan başlamasına neden oluyordu.

Yavaşlatma haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Apple, iPhone'ların pil değişim ücretini 79 dolardan 29 dolara indirdi. İlkbaharda yayınlanacak olan iOS 11.3 ise birkaç yeni işlevle gelecek. Bunlardan bir tanesi, sabırsızlıkla beklenen "Pil Sağlığı" işlevi.







Pil Sağlığı işlevi Ayarlar > Pil altında bulunuyor ve iPhone'unuzun piliyle ilgili genel sağlık bilgileri içeriyor. Bunun yanında pilin nasıl kullanılacağını da seçebiliyorsunuz.

Pil Sağlığı ayarları altında "Maksimum Kapasite" ve "En Yüksek Performans" olmak üzere iki bölüm bulunuyor. Birinci başlık altında pilinizin yeni bir pile kıyasla kapasitesini görebiliyorsunuz.

"En Yüksek Performans" altında ise işlemcinizin nasıl çalıştığını, pilinizin en üst seviye performansı destekleyip desteklemediğini görüyorsunuz. iPhone'unuz pil yetmediği için beklenmedik bir yeniden başlatma yaşadıysa, burada bir uyarı görüntüleniyor. Bu noktada otomatik olarak devreye giren "yavaşlatma" tedbirini dilerseniz devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ancak burada yazanlara göre tekrar beklenmedik bir yeniden başlatma yaşanırsa, yavaşlatma yeniden devreye giriyor.



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