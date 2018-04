iOS 11.3: Gelen tüm yenilikler

750 MB boyutunda olan iOS 11.3'ün en dikkat çeken yeniliği batarya konusunda yapılan iyileştirmeler. Kullanıcılar, iOS 11.3 ile birlikte Ayarlar> Batarya seçeneklerini takip ederek pilleri hakkında bilgi alabilecekler. Peki, iOS 11.3 bize daha başka neler sunuyor?

iOS 11.3 İLE GELEN TÜM YENİLİKLER

>>> Kullanıcılar bu güncellemeyle birlikte performansı maksimuma çıkarmak için kendi isteklerine göre durumu aktif ve pasif olarak değiştirebilir. Yalnız, bu özellik sadece iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone 7 modelleri için geçerli.

>>> ARKit 1.5 sürümüyle beraber duvar ve kapı gibi yüzeylere nesneler yerleştirilebilecek. Bu özellik şimdilik sadece geliştirici takımı için sunulmuş durumda.

>>> Sağlık kayıtları özelliği, telefonunuzdaki sağlık uygulamasına konumlandırılmış durumda. Hastane ve kliniklerden alınan raporlar bu uygulama içerisindeki kayıtlarla entegre halde hareket edebilecek. Ayrıca, bu özelliği şifre ile de koruyabilirsiniz.

>>>Aslan, ayı, ejderha ve kafatası olmak üzere dört yeni Animoji karakteri eklenecek.

>>>Bu güncellemeyle beraber Apple Music'te yayınlanan her klip, kullanıcılar tarafından reklamsız bir şekilde izlenebilir hale gelecek.

>>>Test süreci kapsamında Business Chat özelliği kullanıcılara sunulacak.

>>>Gelişmiş Mobil Konum özelliği sayesinde kullanıcıların oldukları konum, acil servislere, daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde ulaşabilecek.

>>>Geliştiriciler, HomeKit yazılım yetkisiyle HomeKit'e ulaşabilecek.

iOS 11.3 güncellemesini alan cihazlar ise şöyle: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPod Touch 6th, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/ 8 Plus ve iPhone X.