iOS 11.3: Gelen tüm yenilikler
Apple, iPhone, iPad ve iPod kullanıcıları için geçtiğimiz haftalarda iOS 11.3 sürümünü yayınladı ve yeni birçok özellik de aktif oldu. Peki, iOS 11.3 yeni neler getiriyor? İşte detaylar...
750 MB boyutunda olan iOS 11.3'ün en dikkat çeken yeniliği batarya konusunda yapılan iyileştirmeler. Kullanıcılar, iOS 11.3 ile birlikte Ayarlar> Batarya seçeneklerini takip ederek pilleri hakkında bilgi alabilecekler. Peki, iOS 11.3 bize daha başka neler sunuyor?
iOS 11.3 İLE GELEN TÜM YENİLİKLER
>>> Kullanıcılar bu güncellemeyle birlikte performansı maksimuma çıkarmak için kendi isteklerine göre durumu aktif ve pasif olarak değiştirebilir. Yalnız, bu özellik sadece iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone 7 modelleri için geçerli.
>>> ARKit 1.5 sürümüyle beraber duvar ve kapı gibi yüzeylere nesneler yerleştirilebilecek. Bu özellik şimdilik sadece geliştirici takımı için sunulmuş durumda.
>>> Sağlık kayıtları özelliği, telefonunuzdaki sağlık uygulamasına konumlandırılmış durumda. Hastane ve kliniklerden alınan raporlar bu uygulama içerisindeki kayıtlarla entegre halde hareket edebilecek. Ayrıca, bu özelliği şifre ile de koruyabilirsiniz.
>>>Aslan, ayı, ejderha ve kafatası olmak üzere dört yeni Animoji karakteri eklenecek.
>>>Bu güncellemeyle beraber Apple Music'te yayınlanan her klip, kullanıcılar tarafından reklamsız bir şekilde izlenebilir hale gelecek.
>>>Test süreci kapsamında Business Chat özelliği kullanıcılara sunulacak.
>>>Gelişmiş Mobil Konum özelliği sayesinde kullanıcıların oldukları konum, acil servislere, daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde ulaşabilecek.
>>>Geliştiriciler, HomeKit yazılım yetkisiyle HomeKit'e ulaşabilecek.
iOS 11.3 güncellemesini alan cihazlar ise şöyle: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPod Touch 6th, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/ 8 Plus ve iPhone X.
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