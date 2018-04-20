iOS 11.3: Gelen tüm yenilikler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
20.04.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

iOS 11.3: Gelen tüm yenilikler

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iOS 11.3: Gelen tüm yenilikler

Apple, iPhone, iPad ve iPod kullanıcıları için geçtiğimiz haftalarda iOS 11.3 sürümünü yayınladı ve yeni birçok özellik de aktif oldu. Peki, iOS 11.3 yeni neler getiriyor? İşte detaylar...

750 MB boyutunda olan iOS 11.3'ün en dikkat çeken yeniliği batarya konusunda yapılan iyileştirmeler. Kullanıcılar, iOS 11.3 ile birlikte Ayarlar> Batarya seçeneklerini takip ederek pilleri hakkında bilgi alabilecekler. Peki, iOS 11.3 bize daha başka neler sunuyor? 

 

iOS 11.3: Gelen tüm yenilikler

iOS 11.3 İLE GELEN TÜM YENİLİKLER

>>> Kullanıcılar bu güncellemeyle birlikte performansı maksimuma çıkarmak için kendi isteklerine göre durumu aktif ve pasif olarak değiştirebilir. Yalnız, bu özellik sadece iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone 7 modelleri için geçerli.

 >>> ARKit 1.5 sürümüyle beraber duvar ve kapı gibi yüzeylere nesneler yerleştirilebilecek. Bu özellik şimdilik sadece geliştirici takımı için sunulmuş durumda. 

>>> Sağlık kayıtları özelliği, telefonunuzdaki sağlık uygulamasına konumlandırılmış durumda. Hastane ve kliniklerden alınan raporlar bu uygulama içerisindeki kayıtlarla entegre halde hareket edebilecek. Ayrıca, bu özelliği şifre ile de koruyabilirsiniz. 

>>>Aslan, ayı, ejderha ve kafatası olmak üzere dört yeni Animoji karakteri eklenecek.

iOS 11.3: Gelen tüm yenilikler

>>>Bu güncellemeyle beraber Apple Music'te yayınlanan her klip, kullanıcılar tarafından reklamsız bir şekilde izlenebilir hale gelecek.

>>>Test süreci kapsamında Business Chat özelliği kullanıcılara sunulacak. 

>>>Gelişmiş Mobil Konum özelliği sayesinde kullanıcıların oldukları konum, acil servislere, daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde ulaşabilecek. 

>>>Geliştiriciler, HomeKit yazılım yetkisiyle HomeKit'e ulaşabilecek. 

iOS 11.3 güncellemesini alan cihazlar ise şöyle: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPod Touch 6th,  iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/ 8 Plus ve iPhone X.

 

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