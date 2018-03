iOS 11.3 Beta 4 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

Bu kapsamda güncelleme üçüncü beta sürümünden ve kritik güvenlik açıklarını gideren iOS 11.2.6 sürümünden yaklaşık 2 hafta sonra yayınlanmış oldu.

Yaklaşık 380 MB boyutundaki güncelleme, üçüncü sürümünde tespit edilen hataları giderirken, performansı artırmaya yönelik iyileştirmeler içeriyor. Güncelleme ile meydana gelen büyük bir değişiklik henüz tespit edilemedi.

iOS 11.3 ile birlikte gelen ARKit 1.5 ile posterleri ve tabelaları AR deneyimlerine dönüştürmek mümkün olacak. ARKit yatay zeminlere ek olarak duvarlar ve kapılar gibi dikey yüzeylerde yer alan nesneleri de tanıyor. Düz olmayan şekillere sahip yüzeylerin haritasını daha doğru biçimde çıkarabiliyor.

ARKit, gerçek yaşamdaki görüntüleri AR deneyimleriyle bütünleştirerek bir müzeyi resimlerle doldurmak veya bir film posterini canlandırmak gibi işlemleri gerçekleştirebilecek. Ayrıca gerçek dünya görünümü artık % 50 daha fazla çözünürlüğe sahip ve ARKit otomatik odaklama özelliğini de destekliyor.

iOS 11.3 sürümünde iPhone X kullanıcıları aslan, ayı, kuru kafa ve ejderhadan oluşan yeni Animoji’lerle birlikte 16 farklı karaktere sahip olacaklar.





Apple’ın yeni güncelleme ile birlikte sunacağı bir diğer özellik ise İş Sohbeti. Bu özellik kullanıcıların Mesajlar uygulaması üzerinden işletmelerle iletişim kurabilmesini sağlıyor. İş Sohbeti sayesinde bir servis görevlisi ile sohbet etmek, randevu almak veya alışveriş yapmak mümkün olacak.

iOS 11.3 pil sağlığını gösteren ve bir pilin değişim zamanı ile ilgili bilgi veren yeni bir özellik sunacak. Ayarlardaki Pil bölümünde yer alacak bu özellik iPhone 6 ve daha yeni modellerde bulunacak.

Ayrıca pil sağlığı iyi durumda olmayan iPhone’ların beklenmedik kapanmalarını önlemek için getirilen güç yönetimi özelliği iOS 11.3 ile birlikte devre dışı bırakılabilecek. Bu özellik de Pil bölümünde olacak. iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri bu özelliği kullanabilecek.

iOS 11.3’te yer alacak olan Sağlık Kayıtları özelliği ile kullanıcılar hastaneler, klinikler ve labaratuvarlardan gelen tıbbi verileri sağlık uygulamasında görebilecekler. Sağlık Kayıtları verileri şifrelenebilecek. Bu özellik ilk etapta sadece belirli bölgelerde kullanılabilecek.

iOS 11.3’ün ilk betasında aile satın alımları için Face ID onayı, revizyona uğramış iBooks (Books adını aldı) ve web siteleri için Apple ID ile oturum açma gibi özellikler keşfedilmişti. Apple’ın bütün bu özellikleri iOS 11.3’ün betaları ile yavaş yavaş kullanıma sunması bekleniyor.