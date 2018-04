iOS 11.3.1 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

iPhone'ları yakından ilgilendiren önemli bir güncelleme yayınlandı. iOS 11.3.1 güncellemesi tüm iPhone'lara dün akşam sunuldu. Yaşanan sorunu kısaca hatırlamak gerekirse, iOS 11.3 sürümü ile birlikte, Apple haricinde başka bir servis dışında ekran değişimi yapılan iPhone 8 modellerinde ekran çalışmama sorunu boy göstermeye başladı. Apple’ın bunu kasıtlı olarak yaptığı ve orijinal olmayan ekranları kullanılmaz hale getirdiği iddia edildi.

Apple’ın bunu kasıtlı olarak yapıp yapmadığı halen netlik kazanmazken, yaklaşık 35 MB boyutundaki iOS 11.3.1 güncellemesi ile bu sorun çözüme kavuşturuldu.

Ayrıca Apple, güncelleme notlarında bu konuda bir uyarıya yer verdi;

Orjinal olmayan ekranların takılması görsel kaliteyi bozabilir ve doğru çalışmamasına neden olabilir. Apple sertifikalı ekran onarımları, orjinal Apple parçalarını kullanan, güvenilir ve uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

iOS 11.3.1 güncellemesi hangi modellere geldi?



iOS’un bu yeni sürümüne güncellenen Apple cihazları ise şu şekilde:

– iPad Air

– iPad Air 2

– iPad Pro

– iPad 9.7

– iPad mini 2

– iPad mini 3

– iPad mini 4

– iPod touch 6th

– iPhone 5s

– iPhone SE

– iPhone 6/6 Plus

– iPhone 6s/6s Plus

– iPhone 7/7 Plus

– iPhone 8/8 Plus

– iPhone X