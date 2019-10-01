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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
01.10.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

İnternetten müzik dinleme dönemi şarkıları kısalttı

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İnternetten müzik dinleme dönemi şarkıları kısalttı

İngiltere'de yayımlanan i gazetesi, internet üzerinden müzik dinleme döneminin şarkıların kısalmasına yol açtığını yazdı.

Habere göre müzik endüstrisi müzisyenlere "Bizi sıkmadan nakarata gel" görüşünü empoze ediyor.

Gazetenin sanat ve medya muhabiri Adam Sherwin'in imzasını taşıyan haberde, dünya çapında listelere giren Lil Nas X'in country-rap şarkısı Old Town Road'un bir dakika 52 saniye sürdüğü hatırlatılıyor ve bunun da internetten müzik dinleme çağında dinleyicilerin şarkıyı beğenmedikleri anda bir sonraki şarkıya geçme dürtüsünün önüne geçecek yapıda bir şarkı olduğu aktarılıyor.

Music Week dergisinin konuyla ilgili yaptığı bir araştırmaya göre bu yazın en popüler şarkılarının ortalama süresi üç dakika dört saniye oldu.

Bu, 10 yıl önceye kıyasla 38 saniye daha kısa bir ortalama.

1992'de yayımlansa da 2009'da tekrardan listelere giren Rage Against The Machine'in "Killing in the Name" şarkısının en popüler nakaratı şarkının başlangıcından beş dakika sonra başlıyordu.

Bu yılın bir numarasına yerleşen en uzun şarkı ise üç dakika 39 saniyeydi.

İnternetten müzik dinleme dönemi şarkıları kısalttı

Derginin editörü Mark Sutherland, "Bu durum internet üzerinden müzik dinleme ve şarkı geçme oranının, şarkı yazımının gerçek yapısını nasıl değiştirdiğinin net bir göstergesi. Artık nakaratlar daha erken geliyor ve dinleyicilerin sonraki şarkıya geçme tuşuna basmasına yol açabilecek her öğe şarkılardan ayıklanıyor" diyor.

Sanatçılar, dinlenilen şarkıları iki dakika da olsa Bohemian Rhapsody gibi altı dakika da olsa dinleme başına aynı parayı alıyor.

Bu durum, karmaşık yapısı bulunan şarkılar yazmayı finansal açıdan rasyonel kılmıyor.

Popüler şarkıcılardan Drake'in 2018'de çıkardığı albümdeki şarkıların ortalama süresi iki yıl öncesine kıyasla ortalama 11 dakika daha kısaydı.

US Billboard Hot 100 listesine giren şarkıların ortalama süresi de beş yıl önceye kıyasla 20 saniye daha kısa.

En kısa ve en uzun şarkılar

-Grindcore gurubu Napalm Death'in 1986'da yayımladığı You Suffer şarkısı 1,316 saniye ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından kabul edilen en kısa şarkı.

-Adam Faith'in 1959'da yayınladığı What Do You Want şarkısı bir dakika 38 saniyelik süresiyle İngiltere'de bir numaraya ulaşan en kısa single.

-Maurice Williams and the Zodiacs'ın Stay şarkısı ise bir dakika 36 saniye ile ABD listelerinde bir numaraya ulaşan en kısa single.

-Oasis'in 1998'de yayınladığı dokuz dakika 38 saniyelik şarkısı All Around the World, İngiltere'de bir numaraya yerleşen en uzun şarkı.

-Noel Gallgher, şarkının orijinal versiyonunun 12 dakika olduğunu söylemiş ve "Ben ne kadar uzun o kadar iyi diye düşünürüm" demişti.

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