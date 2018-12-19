İnternetteki zararlı içerikler artık daha kolay tespit ediliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİnternetteki zararlı içerikler artık daha kolay tespit ediliyor
GeriTeknoloji İnternetteki zararlı içerikler artık daha kolay tespit ediliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
19.12.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

İnternetteki zararlı içerikler artık daha kolay tespit ediliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnternetteki zararlı içerikler artık daha kolay tespit ediliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünce geliştirilen yazılımla mail, telefon ve sosyal medya hesaplarına gönderilen zararlı içerikler artık daha kolay belirleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından, mail, telefon ve sosyal medya hesaplarına gönderilen zararlı içeriklerin daha kolay tespit edildiği yazılım geliştirildi.

Dolandırıcıların farklı yöntemler kullanarak gönderdikleri e-postalarla insanların verilerini ve mali bilgilerini ele geçirmesi dijital çağın en büyük sorunlarından biri haline gelirken, Van YYÜ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, sorunun çözümü için önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

YYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Eray Çelik, Öğretim Görevlisi Fırat Kapar ve Araştırma Görevlisi Fatih Uludağ tarafından merkezde yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından geliştirilen yazılımla mail, telefon ve sosyal medya hesaplarına gönderilen zararlı içerikler kolayca tespit ediliyor.

Dolandırıcılar tarafından gönderilen e-postaların uzantıları "Phishwall" adı verilen arama motorunda zararlı olup olmadığı tespit ediliyor.

Kimlik avı için kullanılan web sayfalarını kırmızı, zararlı olmayanları da yeşil olarak gösteren yazılımın günlük hayatta aktif kullanılması için çalışmalar sürüyor.

"Bütün bu sahtekarlıkları artık ortaya çıkarabiliyoruz"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal,  merkezde yapay zekaya dayalı hem yazılım hem de diğer alanlarda çok önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

Yapay zeka yöntemiyle geliştirilen yazılımın insanların en çok başının dertte olduğu konuya çözüm olacağını anlatan Battal, "Resmi bir noktayla size geliyorlar ve bütün kimlik bilgileriniz, banka hesaplarınızı, size özgü sosyal medya hesaplarını çalarak hayatınızı olumsuz etkiliyorlar. Hayatı size zehir ediyorlar. İşte geliştirilen bu yazılım vasıtasıyla bütün bu sahtekarlıkları artık ortaya çıkarabiliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Çelik de sadece teknik konularda değil ulusal konularda da dijitalleşme anlamında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Sanallaşan dünyada internet kullanıcılarının karşılaştığı risklere karşı önlem almak istediklerini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"İnternet kullanıcılarının teknoloji okur yazarlığı Türkiye'de oldukça düşük. Her gün binlerce internet kullanıcısı kimlik avcılarının saldırılarıyla karşı karşıya geliyor. İfşa, banka hesaplarının çalınması, e-posta adreslerinin ele geçirilmesinin temel nedeni internet teknolojileri okur yazarlığımızın oldukça düşük düzeyde olmasından. Bu nedenle asistanlarımla yaklaşık bir yıldır bir çalışma yürütüyoruz."

"Tamamen yerli ve milli bir yazılım"

Uluslararası "kimlik avı" saldırılarını önlemeye yönelik bir program geliştirdiklerini anlatan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geliştirdiğimiz bu yazılımla üç farklı algoritma, 33 farklı parametreyi kullanarak günlük hayatta mailinize, cep telefonunuza, dijital herhangi bir ortamda gelen bir içeriğin doğru olup olmadığını gösterebiliyoruz. Uluslararası anlamda bunları her gün sınıflayan ve yayımlayan siteler var ancak bizim makine öğrenme algoritmasıyla çalışan bu yazılım, size gelen bir web sayfasının doğru olup olmadığını söylüyor. Bu konuda gece gündüz çalıştık. Yazılımın kararlılığını test ettik. Yazılımı geliştirmeye dönük çalışmalarımız devam ediyor. Tamamen yerli ve milli bir yazılım. Bütün kodları ve diğer özellikleri bize ait. Patent başvurularını da yaptık. Amacımız insanlarımızı her türlü internet saldırılarına karşı korumak."

Çelik, kullanıcılara çok yararlı olabileceğini düşündükleri yazılımı, önümüzdeki günlerde internet tarayıcıları ve e-postalara da konumlandırmayı planladıklarını kaydetti.

Sanal dünya büyüdükçe bu dünyadaki suç oranların da büyüdüğüne işaret eden Çelik, "Bizim de önceliğimiz sanal dünyadaki suçlara karşı maksimum düzeyde, etkin bir şekilde yerli ve milli yazılımlar üretmektir." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Telefonunuzu servise vermeden önce bunları mutlaka bilin

Facebook skandalında yeni perde: Özel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyor?

İşte Microsoft'un yeni oyun canavarı: Xbox Anaconda

Amazon bu kez akıllı duvar saatiyle geldi