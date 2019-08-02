İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı
GeriTeknoloji İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
02.08.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı

Dünyada ortalama genişbant indirme hızı, haziranda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 28,5 artarak 59,45 megabite yükseldi.

Dünyadaki ortalama genişbant indirme hızı geçen yıla göre yüzde 28,5 artış göstererek 59,45 megabite (Mbps) yükseldi. Dünya ortalamasıyla 1 GB büyüklüğündeki bir dosya 2 buçuk dakika içerisinde indirilebiliyor.

AA muhabirinin internet performansı araştırma platformu SpeedTest'in verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyanın ortalama genişbant indirme hızı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artışla 59,45 Mbps'ye yükseldi.

Ülkelerin internet hızı ortalaması, her ay düzenli bir şekilde farklı ülkelerden yüz milyonlarca kullanıcının bağlantı özellikleri dikkate alınarak belirleniyor. Haziran ayının verilerine göre dünyanın ortalama internet indirme hızıyla 1 GB büyüklüğündeki bir veri 2 buçuk dakika içerisinde indirilebiliyor.

Genişbantta en hızlı Singapur, en yavaş Türkmenistan

Genişbant internet bağlantısında en hızlı üç ülke sırasıyla Singapur (195,88 Mbps), Hong Kong (173,54 Mbps) ve Güney Kore (144,99 Mbps) oldu. ABD 119,09 Mbps hızla listede 7. sırada yer alırken, Birleşik Krallık 61,02 Mbps'yle 41. sırada kendisine yer buldu.

Genişbant internette en düşük indirme hızının olduğu 3 ülke ise sırasıyla, Moritanya (3,47 Mbps), Yemen (3,15 Mbps) ve Türkmenistan (2,14 Mbps) oldu.

Mobil internette en hızlı Güney Kore, en yavaş Doğu Timor

Genişbant internetteki hız artışı, mobil indirme hızında da gözlemlendi. Geçen yılın haziran ayında 23.09 Mbps olan dünyanın ortalama mobil indirme hızı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,8 artış sağlayarak 27,44 Mbps'ye yükseldi.

Mobil internette en yüksek indirme hızına sahip ülkeler sırasıyla Güney Kore (90.06 Mbps), Norveç (64,80 Mbps) ve Kanada (63,63 Mbps) oldu. ABD 35,02 Mbps'yle listede 37. sırada yer alırken, Birleşik Krallık 30,97 Mbps ile 51. oldu.

En düşük mobil indirme hızı ise sırasıyla, Filistin (6,18 Mbps), Irak (5,50 Mbps) ve Doğu Timor'a (4,44 Mbps) ait.

Türkiye mobil internette ABD ve Birleşik Krallık'ı geride bıraktı

Türkiye'nin ortalama genişbant indirme hızı geçen yılın haziran ayında 16,73 Mbps iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 23,3 artış göstererek 20,64 Mbps'ye ulaştı. Bu hızla Türkiye, dünya internet hız sıralamasında 100. sırada yer aldı. Türkiye'nin ortalama genişbant indirme hızı ile 1 GB boyutundaki bir dosyayı indirmek 6 dakika 56 saniye sürüyor.

Mobil internet alanında ciddi yatırımlar yapan Türkiye'nin mobil indirme hızı ise geçen yıla ait verilere göre yüzde 5 artarak 35,21 Mbps'ye yükseldi. ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeleri ortalama mobil internet hızıyla geride bırakan Türkiye, bu alanda dünyada 36. oldu.

Uzmanlar, Türkiye'nin hem genişbant hem de mobil internette dünya standartlarında ilerlemesi için altyapı çalışmalarını hızlandırması gerektiğini savunuyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, mayıs ayında yaptığı açıklamada, 2025 yılında 50 milyar cihazın internete bağlanacağını ve bunun internet altyapısıyla ilgili kapasite ihtiyacı doğuracağını belirterek, "Akıllı şehir, akıllı ulaşım dediğimizde bunların hepsi aslında dönüyor dolaşıyor çok temel bir yere geliyor: fiber altyapı. Bizim ülke olarak iyi bir 5G şebekesini oluşturmak için fiber altyapısını tamamlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?