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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.08.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

İnternete bağlı cihazları hacker'lara karşı korumanın yöntemleri

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İnternete bağlı cihazları hacker'lara karşı korumanın yöntemleri

Akıllı bir cihazın hayatınıza getirdiği faydalar inkar edilemez ancak taşıdığı riskleri de unutmamak gerekir. IoT cihazlar için güvenlik açıklıklarının fazla olması, hackerlerin sistemleri tehlikeye atmalarına olanak sağlıyor. Kullanıcıların asgari önlemler almadığı sürece cihazlarını kontrol eden tek kişi olmayacaklarını hatırlatan siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların IoT cihazlarını kolaylıkla güvende tutabilmeleri için 4 öneride bulunuyor.

Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile gelişen akıllı teknolojiler, belirli görevler için tasarlanmış bilgisayarlardır. Tıpkı bir dizüstü bilgisayar veya cep telefonu gibi saldırıya uğrayabilir ve kullanılabilir. Siber güvenlik uzmanları ise, IoT cihazlarını ve kişisel bilgilerini hackerlerden korumak isteyen kullanıcılara kolay bir şekilde uygulayabilecekleri 4 ipucunu paylaşıyor.

Cihazla birlikte gelen şifreleri değiştirin 

IoT cihazlarında oldukça fazla bulunan güvenlik açıkları, kullanıcıları ciddi tehditler ile karşı karşıya bırakıyor. Bu açıkların çoğuna kolayca sızabilen hackerler, kullanıcının haberi olmadan birçok işlem gerçekleştirebiliyor. Özellikle IoT cihazlarının çoğu aynı yapılandırma ile üretildiği için ilk kez çalıştırıldıklarında güvenlik önlemleri yeterli olmuyor. Ayrıca cihaz üreticisinin, gerekli güncellemeleri yapmaması, varsayılan şifrelemelerin ileri korumaya sahip olmaması da kullanıcıları risk altında bırakabiliyor.

IoT cihazlarını güvende tutmak isteyen kullanıcıların belirli önlemler alarak kendilerini olası risklerden koruyabileceğini hatırlatan uzmanlar, kullanıcıların kolayca uygulayabileceği 4 öneri sıralıyor.

1. Yazılım güncellemelerine devam eden bir üreticiden alın. Gelecekte cihazlarının yazılım güncellemelerine ihtiyaç duyacağının farkında olan bir üreticiden cihaz seçmek kullanıcının korunması için iyi bir başlangıç. Güncellemeleri aramanıza ya da manuel olarak kurmanıza gerek kalmadan otomatik olarak güvenlik düzeltmeleri almanızı sağlayan bir üreticiden IoT cihazı almak oldukça önemli.

2. İki faktörlü kimlik doğrulaması ile koruyun. IoT cihazlarındaki varsayılan ayarların güvenliğini sağlamak benzersiz ve kolay çözülemeyen şifreleme ile başlıyor. Cihaz hesabına giriş yapmak için iki faktörlü kimlik doğrulamasının kullanılması izinsiz erişime karşı ekstra koruma sağlıyor. Hackerlere karşı iki faktörlü kimlik doğrulama ile cihazın daha güçlü korunabildiğini ifade eden uzmanlar, normal giriş şifrelemesinin ötesinde olan bu doğrulama sisteminin kullanıcının telefonuna veya yalnızca kendisinin erişebildiği e-posta adresi gibi bir hizmete geçici olarak geçerli olan ilave bir doğrulama kodu ile gerçekleştiğini belirtiyor.

3. Cihazınızın tüm güncellemelerini üreticiden gerçekleştirin. Tüm güncellemeleri cihaz satıcısından yüklemek, kötü adamları uzak tutmak için etkili bir yöntem. Hackerler çoğunlukla, kullanıcıların en son sistem yazılımı sürümlerinin yüklenmesini geciktirmelerine güvenerek güncellenmemiş cihazları hedef alıyor.

4. Otomatik güncellemeleri yoksa manuel olarak gerçekleştirin. IoT cihazınız için otomatik güncellemeler mevcut değilse bile manuel bir şekilde güncellenmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, işletim sisteminin güncel olduğundan emin olmak için kullanıcıların bu durumu bir alışkanlık haline getirmesinde fayda olduğunu belirtiyor.

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