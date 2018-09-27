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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
27.09.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

İnternet olmadığında savunmasız hale geliyoruz

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İnternet olmadığında savunmasız hale geliyoruz

Yabancı bir ülkede kaybolduğunuzu ve size yardım edebilecek kimseye ulaşamadığınızı düşünün. Telefon veya tabletlerin bozulması, cihazların pilinin bitmesi veya internet bağlantısının kopması çoğumuz için kabus gibi bir durum anlamına geliyor. Kaspersky Lab tarafından yapılan araştırmaya göre, internet bağlantısı olan cihazlar tatillerin olmazsa olmazları arasına girdi. Türk kullanıcılar fotoğraf çekmek için (%61), bir yerden bir yere nasıl gideceğini öğrenmek için (%57) ve ihtiyaç olduğunda yardım çağırmak için (%54) bu cihazlara güveniyor. İnsanlar bu cihazlara o kadar bağlı ki Türkiye’deki kullanıcıların %32’si onlar olmadan bir yere gittiklerini düşünemiyor bile.

Kaspersky Lab’in yaptığı araştırmada insanların seyahat ederken internet bağlantısına bağımlı olduğu sonucuna ulaşıldı. Cihazlarda bir sorun yaşandığında veya internet bağlantısı koptuğunda, kullanıcılar bir anda kendilerini savunmasız hissedebiliyor. Bu çok sık rastlanan bir durum. Araştırmada, Türkiye’de her beş kişiden birinin (%20) internet bağlantısı koptuğu için seyahatlerinde sorunlar yaşamış olduğu belirlendi. 

Araştırma sırasında anlatılan hikayeler; kalacak yer bulamamaktan uçuştaki değişiklik hakkında bilgilendirmeyi kaçırmaya veya yemek yenilecek yerler hakkında internetten bilgi alınamadığı için gıda zehirlenmesi yaşamaya kadar değişiyor. 

Araştırmaya katılan bir kişi telefonu kapandığı için çölde kaldığını bile söyledi. İnternet bağlantısı olsaydı bu korkutucu durumdan kurtulmak kolay olabilirdi. Ancak, akıllı telefonu kullanamadığından kendini tehlikeli bir durumun içinde buldu. 

Çölde kalmak uç bir örnek olabilir fakat internet bağlantısının olmaması birçok kişi için büyük bir endişe kaynağı. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %85’i bilmedikleri bir yerde kaybolurlarsa kendilerini gergin hissedeceklerini, yaklaşık beşte ikisi ise (%38) başlarına bir şey geleceğinden endişe duyacaklarını belirtti. 

Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, “İnternet bağlantılı cihazlarımıza daha fazla dikkat etseydik bu ve buna benzer diğer olaylardan kaçınılabilirdi. İnternet bağlantısına güvenmek her zaman kötü bir şey demek değil. Neticede, internete bağlı olmak seyahat ederken yolumuzu bulmamıza, yemek yiyecek, bir şeyler içilecek ve kalacak en iyi yerleri araştırmamıza yardımcı oluyor. Ancak internet bağlantısına bu kadar bağımlıysak dışarıda veya tanıdık olmayan bir yerdeyken bu bağlantıyı kaybedip de güvenliğimizi tehlikeye atmayalım.” dedi. 

Farklı durumlar yaşandığında yardımcı olabilen bir güvenlik çözümüne sahip olmak kullanıcıların daha rahat etmesini sağlar ve evden uzaktayken sorunlardan kaçınmaya yardımcı olur. Seyahat eden kişiler, Kaspersky Total Security’de bulunan şu özellikleri faydalı bulacaklar: 

Hırsızlık Önleme - Bu özellik, cihazları çalınan veya kaybolan kişilerin kendilerini sıkışık bir durumda bulmasını önlemeye yardımcı oluyor. Kayıp cihazı kilitleyip konumunu belirleyebilen ve cihazın alarmını çalıştıran bu özellik, hırsızın fotoğrafını da çekebiliyor.

Güvenli Bağlantı – Kullanıcıların tanımadıkları bir yerde, bilmedikleri bir Wi-Fi bağlantısı kullanırken bile korunmasına yardımcı olan bu özellik, verileri şifreli bir kanaldan ileterek kişisel bilgilerin güvende kalmasını sağlıyor.

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