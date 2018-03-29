Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>İnternet olmadan WhatsApp kullanın!

    İnternet olmadan WhatsApp kullanın!

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 08:27 | Son Güncelleme:

    WhatsApp, kullanıcılarına internet ortamından mesaj göndermeyi sağlıyor. Peki ya internet olmazsa? İşte internet olmadan WhatsApp kulanımı!

    Popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp, kullanıcılarına internet ortamından mesajlaşmayı sağlıyor. Kullanıcılar, bir internet ağına bağlandıkları andan itibaren, mesaj gönderebiliyor. Peki, internet olmadan böyle bir şey yapmak mümkün mü? 

    İnternet olmadan WhatsApp kullanın

    Android işletim sistemine sahip kullanıcılar için böyle bir şey mümkün. Ancak, iOS kullanıcıları için bu durum geçerli değil. Çünkü, iOS cihazların "Ayarlar" menüsünde, Android cihazlarda olduğu gibi bir takım erişimler mevcut değil. İnternet olmadan WhatsApp kullanmak isteyen Android kullanıcılarının ise şu yolları izlemesi gerekiyor:

    - Öncelikle  Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne gidin.

    - Mobil Ağlar bölümüne girdikten sonra Erişim Noktası Adları seçeneğine dokunun. 

    - O bölümde sağ üst köşede yer alan Ekle seçeneğine gidin. 

    - Doldurulması gereken bölümleri ise şöyle doldurun:

    İsim: WhatsApp APN

    İnternet Proxy: 127.0.0.01

    Bağlantı Noktası: 8080 

    - Boşlukları bu şekilde doldurduktan sonra profilinizi kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin. 

    Bu işlemleri yaptıktan sonra internet olmadan da WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. Yalnız, bu işlemlerin Android cihazlarda yapılabildiğini unutmayın!

    Etiketler: uygulama , internetsiz , kullanım
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri