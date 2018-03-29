İnternet olmadan WhatsApp kullanın!

Popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp, kullanıcılarına internet ortamından mesajlaşmayı sağlıyor. Kullanıcılar, bir internet ağına bağlandıkları andan itibaren, mesaj gönderebiliyor. Peki, internet olmadan böyle bir şey yapmak mümkün mü?

Android işletim sistemine sahip kullanıcılar için böyle bir şey mümkün. Ancak, iOS kullanıcıları için bu durum geçerli değil. Çünkü, iOS cihazların "Ayarlar" menüsünde, Android cihazlarda olduğu gibi bir takım erişimler mevcut değil. İnternet olmadan WhatsApp kullanmak isteyen Android kullanıcılarının ise şu yolları izlemesi gerekiyor:

- Öncelikle Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne gidin.

- Mobil Ağlar bölümüne girdikten sonra Erişim Noktası Adları seçeneğine dokunun.

- O bölümde sağ üst köşede yer alan Ekle seçeneğine gidin.

- Doldurulması gereken bölümleri ise şöyle doldurun:

İsim: WhatsApp APN

İnternet Proxy: 127.0.0.01

Bağlantı Noktası: 8080

- Boşlukları bu şekilde doldurduktan sonra profilinizi kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.

Bu işlemleri yaptıktan sonra internet olmadan da WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. Yalnız, bu işlemlerin Android cihazlarda yapılabildiğini unutmayın!