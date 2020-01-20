İnternet neden yok ve internet sorunu neden yaşanıyor?

İnternet neden yok sorusu, herhangi bir internet sitesine erişmekte sorun yaşayan binlerce kullanıcının araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet neden yavaş ve neden yok sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, sosyal medya aracılığıyla bu konunun detaylarını araştırıyor. Peki, internet neden yok ve internet neden yavaş? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İNTERNET NEDEN YOK? İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

İnternet neden çekmiyor ya da internet neden yok sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Pek çok kullanıcı internet neden yok sorusuna yanıt ararken, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Sorunun bir internet servis sağlayıcısından kaynaklı olduğu düşünülüyor.