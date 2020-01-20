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Teknoloji
Haber Giriş: 20.01.2020 - 17:18,Son Güncelleme:/

İnternet neden yok ve internet sorunu neden yaşanıyor?

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İnternet neden yok ve internet sorunu neden yaşanıyor?

İnternet neden yok ve internet sorunu neden yaşanıyor şeklinde yöneltilen sorular, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yavaş internet ve internet kesintisi yaşanması dolayısıyla bir şekilde farklı servis sağlayıcıları aracılığıyla 'İnternet neden yok?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, arama motorları ve sosyal medya platformlarını kullandı. Peki, internet neden yok ve internet neden yavaş? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İnternet neden yok sorusu, herhangi bir internet sitesine erişmekte sorun yaşayan binlerce kullanıcının araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet neden yavaş ve neden yok sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, sosyal medya aracılığıyla bu konunun detaylarını araştırıyor. Peki, internet neden yok ve internet neden yavaş? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İNTERNET NEDEN YOK? İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

İnternet neden çekmiyor ya da internet neden yok sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Pek çok kullanıcı internet neden yok sorusuna yanıt ararken, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Sorunun bir internet servis sağlayıcısından kaynaklı olduğu düşünülüyor. 

İnternet neden yok ve internet sorunu neden yaşanıyor

İnternet bağımlılığı ve teknoloji kullanımıGünümüz çocukları adeta internet bağımlısı. Peki, aileler bu soruna nasıl çözüm bulacaklar? LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın beşinci durağı olan Kars’ta Ömür Kurt sordu, Uzman Psikolog Ramazan Şimşek ve LC Waikiki Tasarım Müdürü Suzan Filiz yanıtladı. #ÇocuklarlaBirÖmür #LCWAileBuluşmaları
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