İnternet ne zaman icat edildi?
İnternet ne zaman icat edildi sorusu, tarihsel gelişim hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Amerika'nın askeri haberleşme amacıyla planladığı ağ ile ortaya çıkan internet, zamanla geliştirilerek bugünkü halini almıştır. Peki, kökeni 1969 yılına kadar uzanan internet ne zaman icat edilmiştir. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İnternetin ortaya çıkışı, askeri ihtiyaçlar ve bundan dolayı ortaya çıkan gereksinimler sayesinde olmuştur.
Amerika Birleşik Devletlerinde altmışlı yılların başında, RAND Corporation adlı kuruluş tarafından olası bir nükleer savaş sırasında, güvenli olarak askeri haberleşmeyi sağlamak amacıyla, bilgisayar ağı geliştirmek üzerine bir proje oluşturulmuştur.
Bu proje internetin gelişiminde ilk adım olmuştur. Bunun devamında 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı tarafından ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) adıyla bilgisayarlar arası ağ iletişimi başlatılmıştır.
Aslında, bu sistem nükleer bir savaş sırasında, pek çok bilgisayarın zarar gördüğü bir ortamda haberleşmeyi mümkün kılmak için tasarlanmış bir sistemdir. Fakat zaman içinde bu ağ üzerinden, bilim adamları ve araştırmacılar birbirleri ile kolayca iletişim kurabilir duruma gelmişlerdir. Kurulan ağ sayesinde bilgisayarların ortak kullanımı, mesaj ve bilgilerin paylaşımı sağlanmıştır.
1973 yılında ARPANET ağına İngiltere ve Norveç’ten iki üniversite bağlanmıştır. Bu olay tarihe küresel anlamda ilk bağlantılar olarak geçmiştir.
MİL-NET VE ARPA-NET SÜRECİ
Bu sistem, çok kısa zamanda genişlemiş ve daha sonra ikiye bölünmüştür. Bölünen sistemin bir parçası MİL-NET adını almış, diğeri ise ARPA-NET olarak devam etmiştir. Bu bölünmenin ardından, iki ağ arasındaki iletişim bir takım İnternet protokolleriyle kurulmaya başlanmıştır. Bir ağdaki bir bilgisayarın diğer ağdaki bir bilgisayara ulaşmasını sağlayan bu protokollerle birlikte, ünlü “IP” terimi teknoloji
dünyasında yerini almıştır.
Soğuk savaş koşullarının ortadan kalkmasıyla birlikte, özellikle 1990’ların ilk yarısında gelişip piyasaya sürülen yazılım ve onu tamamlayan diğer unsurlar ile internet ticarileşmiş ve kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Zaman içinde İnternet, kişi ya da işletmelerin herhangi bir kuruma bağlı olmadan istedikleri zaman bağlanabilecekleri bir ağ sistemine dönüşmüştür.
Bugün bilgi teknolojisindeki en önemli eğilim, kurumsal ağların açılarak birbirlerine bağlanması ve aynı zamanda kişisel bilgisayarların İnternete bağlanması olarak kabul edilmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle