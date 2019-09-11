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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.09.2019 - 05:03, Son Güncelleme:

İnternet kullanan her 3 kişiden biri çocuk

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İnternet kullanan her 3 kişiden biri çocuk

Bilgisayar, tablet ve telefonlar, artık okul hayatının normalleri haline dönüşürken, çocuk ve gençler dijital hayata neredeyse büyükler kadar dahil olmuş durumda. İnternetteki her üç kişiden biri çocuk. Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, bu nedenle verilerin güvenliği için öğrencilerin uygulayabileceği 7 tavsiyede bulunuyor.

İngiltere merkezli ‘Çocuklara Yönelik Zorbalığı Önleme Ulusal Birliği‘nin (National Society for the Prevention of Cruelty to Children – NSPCC) araştırmasına göre çocukların internetle etkileşimi hayli üst düzeye çıkmış durumda. Buna göre internetteki her üç kişiden biri çocuk. 

Çocuklar ebeveynlerinden daha bilgili

“Bunun bir adım ötesine geçersek, bilişim sistemleri konusunda çocukların ebeveynlerinden daha bilgili olduğunu da söyleyebiliriz“ tespiti yapan ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “Yine de çocukların, ebeveynler ve uzmanların denetim ve yönlendirmesine ihtiyacı var. Çünkü gerçek hayattaki tehlikeler ve hatta fazlası internettede var“ dedi.

“Çocuk ve gençler önemsemeyebilir ancak veri hırsızlığı pek çok tatsız maddi-manevi tecrübeye dönüşebilir“ uyarısında bulunan Can Erginkurban, özellikle okulda, üniversitede kendi dizüstü bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonunu kullanan öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulundu. Erginkurban, riskleri minimuma indirmek için şu önerileri yaptı: 

Güçlü ve farklı parolalar kullanın

Bütün hesaplarınızda farklı ve güçlü parolalar kullandığınızdan emin olun. SMS, mail ve bunun gibi yollarla gelen linklere tıklamayın ve bu tür sitelere parolanızı vermeyin. 

Hedefi daraltın

Özellikle halka açık bir yerde dizüstü bilgisayarınızı, tablet ve akıllı telefonunuzu kilitlemeden başı boş bırakmayın. Bu cihazlar, sizin bakmadığınız bir anda kolayca çalınabilir. Öte yandan dijital cihazınızı, içinde ne olduğunu açıkça belli etmeyen çantalarda taşımaya ve araçların dışarıdan görünen bölümlerinde bırakmamaya dikkat edilmelidir. 

Güvenliğinizi güçlendirin

Oltalama uygulamaları ve fidye yazılımları, mobil cihazlar üzerinde de oldukça yaygın bir hale geldi. Dijital dünyada zararlı yazılım sayısı ise 1 milyar adete yaklaşmak üzere. Bu nedenle tüm dijital cihazlarınızı proaktif ve güncel bir internet güvenliği yazılımı ile koruyun.

Halka açık Wi-Fi ağlarında dikkatli olun

Herkese açık Wi-Fi ağlarında hiç bir zaman kiminle aynı ağı paylaştığınızdan emin olamazsınız. Bu nedenle özellikle okul ya da cafe gibi yerlerde internet kullanırken çok daha fazla dikkatli olun, gerekirse VPN kullanın. Parasal işlemler yapmamaya özen gösterin. Güncel bir internet güvenliği yazılımı bu konuda da korunmanıza yardımcı olacaktır. 

Zararı en aza indirin

Kayıp ve çalıntı durumlarında cihazınızı takip edebilmek için cihazınıza takip uygulaması yükleyebilirsiniz. 

USB aygıtları virüse karşı kontrol edin. Ders notlarının kaydedildiği ve paylaşıldığı taşınabilir bellekler, korunmayan pek çok sisteme girip çıktığı için virüslerin yayılmasına neden olabiliyorlar. Okul zamanı çok kullanıldıkları için USB’leri güncel bir virüs tarayıcı ile taratmak faydalı olur. Daha da iyisi USB’yi bilgisayarınıza taktığınız anda tarayacak bir güvenlik yazılımı edinin. Aylarca uğraşıp üzerinde çalıştığınız ödevinizin veya bitirme tezinizin çöpe gittiğini görmek istemezsiniz. 

Ebeveynlerinizi dışlamayın. Cesur olun ve dijital hayatınızdaki etkinliklerinizi mümkün olduğu ölçüde ebeveynlerinizle paylaşın. Oyunlarınıza ve sosyal medyanıza dahil edin, cihazların doğru kullanılmasını anlamalarına yardımcı olun. Sorunlarınızı anlatın. Faydasını mutlaka görürsünüz.

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