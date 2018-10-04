Internet Explorer ve Edge hızla eriyor!
Microsoft'un web tarayıcıları Internet Explorer ve Edge'in durumu, istatistiklere göre hiç de iyiye gitmiyor. Geçen ay, her iki tarayıcı da kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşadı.
Internet Explorer, Net Applications'un Eylül ayında açıkladığı rakamlarda ilk kez %10'un altına gerileyerek %9,92'ye düştü.
Edge masaüstü tarayıcı da daha iyi bir performans göstermiyor ve Windows 10'un tarayıcısının pazar payını Internet Explorer'ın rakamına eklediğinizde, toplam yalnızca %14'e ulaşılabiliyor. Bu da Ağustos rakamlarına kıyasla %1,1 düşüş anlamına geliyor. İstatistikler Google'ın tarayıcısı Chrome'un %66.3'le geçen aya kıyasla 1 puan kazandığını gösteriyor.
Windows 10'un yeni Ekim güncellemesi, Edge tarayıcısına çok sayıda iyileştirme içeriyor. Bu büyük güncellemelerin kullanıma sunulması belki bu gidişatı durdurabilir, hatta yönünü değiştirebilir.
İyileştirmeler tarayıcının güvenli biyometrik oturumları, genel arayüz ince ayarları ve büyük (4GB ve üstü) indirme işlemlerini gerçekleştirememe gibi sorunları kapsayacak.
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