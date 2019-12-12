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Teknoloji
A.A.
12.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İnternet balonları Afrika’da uçmaya hazırlanıyor

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İnternet balonları Afrika’da uçmaya hazırlanıyor

Google'ın kardeş şirketi Loon, Uganda hükümetiyle hava sahasını kullanmak için anlaşma imzaladı. Şirketin bu anlaşmayla komşu Kenya'da internet balonlarını hizmete sokacağı aktarıldı.

Google'ın kardeş şirketi Loon’un yürüttüğü internet balonu projesinin yakın zamanda Kenya’da hizmete başlayacağı belirtildi.

The PML Daily’nin haberine göre, Loon ve Uganda Sivil Havacılık İdaresi arasında şirketin Uganda hava sahasını kullanmasına izin verilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

Telkom Kenya operatörüyle yaptığı anlaşma sonrası Kenya'da altyapıyı kurmaya başlayan Loon’un, Uganda hava sahasına erişim sağlamasıyla balonların Kenya kırsalında yakında hizmete gireceği belirtildi.

Kenya’nın bazı kesimlerine internet hizmeti sunmak için Uganda hava sahasını kullanacak olan Loon balonları, ülkenin üzerinden her geçişi için Uganda hükümetine vergi ödeyecek.

Ugandalı yetkililerin aktardığına göre, Kenya’da ticari faaliyetlerine başlayan şirket, Ugandalı operatörlerle anlaşması ve yasal izinlerin tamamlanması halinde daha sonra bu ülkede de hizmete başlayacak.

Güneş enerjisiyle çalışan ve kırsal nüfusa ulaşmak için yüksek irtifadan uçan balonların, geçişler için havacılık kuralları gereği bazı izinleri alması gerekiyor.

Yerel operatörlerin erişilemeyen bölgeleri kapsamasını sağlayan proje, gittiği ülkelerde tekelleşmeye yol açacağı ileri sürülerek eleştirilere maruz kalıyor.

Loon balonları, 2017 yılında Maria Kasırgası’nın vurduğu Porto Riko’da denenerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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