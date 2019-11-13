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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.11.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

İnternet alışverişlerinde 'anında kredi' dönemi başladı

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İnternet alışverişlerinde 'anında kredi' dönemi başladı

DenizBank ile e-ticaret platformu Hepsiburada, online alışverişte 'anında kredi' çözümünü sunmak üzere sürpriz bir işbirliğine gitti. Bu kapsamda Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç anında şubeye gitmeksizin ve herhangi bir ek masraf ödemeksizin anında online kredi imkânından faydalanabiliyor.

DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın Türkiye’nin 81 ilindeki tüm tüketiciler, A’dan Z’ye tüm gereksinimleri için ihtiyacın oluştuğu anda, Hepsiburada platformu veya mobil uygulaması üzerinden anında online kredi kullanabilecek. Tüketiciler bu iş birliği ile Hepsiburada üzerinden 750-15.000 TL arasındaki alışveriş sepetlerini oluşturduktan sonra harcamaları için DenizBank tarafından 7 gün 24 saat sunulan Online Alışveriş Kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor. 

DenizBank müşterisi olan kullanıcılar, kredi başvurularının onaylanmasının ardından kredi evraklarını online ortamda onaylayarak kredi imkânından anında yararlanabiliyor. İlk defa DenizBank müşterisi olacak kullanıcılara için ise kredi cevabının anında verilmesinin ardından, gerekli evrakların ve imzaların alınabilmesi için adreslerine kurye randevusu atanıyor. Bununla birlikte alışveriş kredisine ait dokumanlar online ortamda kolayca tüketicinin kendisi tarafından onaylanabiliyor.

Ek olarak, DenizBank’tan ilk kez kredi kartı çıkararak alışverişlerini gerçekleştiren tüketicilere de ilk iki alışverişte 50’şer TL indirim sunuluyor.

Söz konusu anlaşmanın detayları, DenizBank Genel Müdürlüğü’nde, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. 

Bankacılık ürün ve hizmetlerinin etrafına bir ekosistem inşa ederek, insanlara daha fazla alanda fayda sağlayacak iş birliklerini genişlettiklerini belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şöyle konuştu; “e-ticaret platformu Hepsiburada ile alışveriş deneyimi iyileştirmeyi hedefliyoruz. Artık Hepsiburada’dan yapılacak alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, şubeye gitmeden, ek masraf ödemeden, ihtiyacın oluştuğu anda kredi imkânından faydalanabilecek.”

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ “Hayata geçirdiğimiz her iş birliğiyle amacımız; müşterilerimize aradıkları her şeyi evlerinin konforunda, kolaylıkla bulabilecekleri, uçtan uca daha iyi bir online satın alma deneyimi sunmayı sürdürmek. Aynı zamanda müşterilerimizi ihtiyaçlarını ertelemeden istedikleri ürünlerle hızlı bir şekilde buluşturmak bizim için çok önemli.” dedi.

 

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