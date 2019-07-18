Intel'den yapay zeka yarışında önemli hamle
Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Intel, yapay zeka alanında önemli bir adım atarak Pohoiki Beach isminde yeni bir sistem geliştiriyor. Bu sistem, 100 milyona kadar nöron birimini bir araya getiriyor. Bu da doğrudan CPU/GPU sistemlere kıyasla yüzlerce kat daha verimli çalışılabilmesini sağlıyor.
Intel'in Pohoiki Beach öncesinde bir süredir insan beynindeki nöron dizilimlerini baz alan derin öğrenme yongaları üzerinde detaylı bir çalışma yürütüyor. Loihi adındaki bu yonga otonom araç, mekân haritalaması yapan robotik sistemler ve elektronik protezler gibi alanlarda standart işlemcilere göre kat kat fazla hızlı ve verimli.
Intel 8 ile 32 arasında Loihi yongasını bir araya getirerek Nahuku adında kartlar oluşturdu. Sonrasında bu kartları Intel Arria 10 sonradan programlanabilir geliştirici kartları ile entegre ederek Pohoiki Beach sistemini ortaya çıkardı.
Pohoiki Beach sisteminde toplamda 64 Loihi yongası ve 8 milyon nöron elde edilebiliyor. Bu sistem geleneksel ekran kartı veya işlemcilere göre 1000 kat daha hızlı ve 10 bin kat daha verimli yapay zekâ algoritmaları işleyebiliyor.
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