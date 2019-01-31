Intel'den üç ekranlı katlanabilen telefon geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriIntel'den üç ekranlı katlanabilen telefon geliyor
GeriTeknoloji Intel'den üç ekranlı katlanabilen telefon geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
31.01.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Intel'den üç ekranlı katlanabilen telefon geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Intel'den üç ekranlı katlanabilen telefon geliyor
Foto: nl.letsgodigital.org

Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Intel, bu kez çok farklı bir çalışmayla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Şirketin aldığı yeni bir patent, Intel'in katlanabilir üç ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Intel, üç ekranlı bir telefon yapısı üzerinde çalışıyor. Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarında keşfedilen bir patent başvurusuna bakıldığında net bir şekilde görülen üç ekran ve katlanabilir yapısı oldukça dikkat çekici. Yani aslında Intel'in bu cihazı hem telefon, hem de tablet görevi görüyor. Ekranlar tamamen açık olduğunda bir tabletten farksız; ancak katlandığında da telefon şeklinde kullanabiliyorsunuz. 

Ancak telefonun tek özelliği elbette bu değil. Stylus kalemle birlikte gelmesi beklenen cihaz, piyasadaki en sıra dışı telefon olacağa benziyor. Ancak Intel'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil; patent başvurusundaki görsellere bakıldığında cihazla ilgili temel fikirler bir bir ortaya çıkıyor. 

Intelden üç ekranlı katlanabilen telefon geliyor


Katlanabilen ekran yapısı üzerinde çalışan sadece Intel değil elbette. Samsung, halihazırda patentin ötesinde ürettiği esnek ekranlı telefonuyla geçtiğimiz haftalarda dünyanın karşısına çıkmıştı. Diğer yandan LG ve Huawei'nin de bu alanda çalışmaları olduğu biliniyor. Xiaomi'nin esnek ekranlı telefon üzerinde çalıştığı da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. 

iTunes'da indirilen filmlere nasıl ulaşılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde iTunes'da indirilen filmlere nasıl ulaşılır bunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?