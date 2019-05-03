Intel'den dizüstü bilgisayarları şahlandıracak yeni işlemci

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriIntel'den dizüstü bilgisayarları şahlandıracak yeni işlemci
GeriTeknoloji Intel'den dizüstü bilgisayarları şahlandıracak yeni işlemci
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
03.05.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Intel'den dizüstü bilgisayarları şahlandıracak yeni işlemci

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Intel'den dizüstü bilgisayarları şahlandıracak yeni işlemci

Intel en güçlü Intel Core mobil işlemci neslini satışa sunuyor. Yeni 9. Nesil Intel Core mobil H serisi işlemciler, deneyimlerini bir üst seviyeye taşımak isteyen oyun tutkunları ve içerik üreticiler için tasarlandı.

Bugün dünyadaki 580 milyon bilgisayar oyunu tutkunu ve 130 milyon bilgisayar içeriği üreticisi, performansa olduğu kadar bilgisayarlarının yanıtlama kapasitesine de önem veriyor.Bilgisayarlarının en zorlayıcı AAA oyunlarından büyük 4K videolardaki düzenleme, işleme ve transcoding gibi yüklü yaratıcı işlere kadar her şeyin altından kalkmalarını, üstelik bunu hareket halindeyken yapmalarını istiyorlar. 9. Nesil Intel Core mobil işlemciler, masaüstü ayarındaki performansı mobil formatta sunuyor: Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) ile en hızlı ve en güvenilir kablosuz bağlantı, Thunderbolt 3 ile çok işlevli kablolu bağlantı ve Intel Optane hafıza teknolojisi.  

Listenin en başında maksimum 5 GHz hız2, Intel Thermal Velocity Boost teknolojisi, 8 çekirdek ve 16 yol ile 16MB Intel Smart Cache desteği bulunan ilk Intel Core i9 mobil işlemci olan 9. Nesil Intel Core i9-9980HK işlemci geliyor. 9. Nesil Intel Core mobil işlemciler, en zorlayıcı iş yüklerini gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandılar:

Intel Core i5 ve i7 dahil zengin işlemci gamı ve daha da yüksek performans sağlayan 3 Intel Core i9-9980HK.
3 yıllık bilgisayara kıyasla %33’e kadar genel performans artışı.
%28’e kadar daha yüksek yanıt hızı.
Her tür dizüstü bilgisayarda Intel Dynamic Tuning ile sürekli performans optimizasyonu.

9. Nesil Intel Core mobil işlemciler ile masaüstü ayarında AAA oyun deneyimini kayıt ve yayın sırasında bile her yere taşıyabilirsiniz. Optimum pil performansı ve çoklu Gigabit Wi-Fi hızı sağlayan Intel Wi-Fi 6 AX200 desteği -son teknoloji Wi-Fi bağlantısı ile daha kısa bekleme süresi ve ultra hızlı bağlantı- ile dizüstü bilgisayarlarda oyun deneyimi artık çok daha iyi bir yere taşındı.

Intelden dizüstü bilgisayarları şahlandıracak yeni işlemci

Oyuncular artık;

“Total War: Warhammer II”. gibi sürükleyici AAA oyunlarını %56’ya kadar daha yüksek FPS ile oynayabilecek.

“Civilization 6”. gibi oyunlarda %38’e kadar daha hızlı yanıt süresini deneyimleyebilecek.

Taviz vermeden oynayacak, kaydedecek ve yayınlayacak; önceki nesle kıyasla 2,1 kata kadar daha hızlı olarak HD kalitesinde canlı yayınlar yapacak.
En yeni Wi-Fi 6 teknolojisi ile Gigabit bariyerini aşacak; Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) çözümü ile üç kat daha hızlı işlem hacmini, %75’e kadar daha az bekleme süresini  Intel teknolojisiyle donatılmış Wi-Fi 6 (Gig+) yönlendiriciler ile birlikte kullanarak mükemmel oyun deneyimi yaşayacak.

9. Nesil Intel Core masaüstü işlemci ailesinin en yeni üyeleri de tanıtıldı. 9. Nesil Intel Core masaüstü işlemci serisinde yer alan Intel Core i3’ten Intel Core i9’a 25’ten fazla ürün, gösterdikleri harika performans ve esneklik ile günlük işler, oyun ve içerik üretimi gibi pek çok tüketici ihtiyacını karşılıyor. Aile, ayrıca piyasaya çıkardığı başlangıç seviyesine yönelik Pentium Gold ve Celeron ürünleriyle de tüketicilere, kendi ihtiyaç ve bütçelerine uygun pek çok masaüstü bilgisayar seçeneği sunuyor.

Getirilen yeni özellikler şu şekilde;

Oyunlarda %47 daha yüksek FPS.16
5 yıllık bir bilgisayara kıyasla 2,1 kat daha hızlı 4K ve 360 video düzenleme deneyimi.17
Intel Wi-Fi 6 (Gig+) ile standart 2x2 AC bağlantısından yaklaşık üç kat, Intel Wireless-AC (Gigabit) bağlantısından %40 daha yüksek Gigabit Wi-Fi hızları18
Maksimum 8 çekirdek ve 16 yol, maksimum 5 GHz turbo frekans, 16 MB’a kadar Intel Smart Cache ve 40 platforma kadar PCIe şeridi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?