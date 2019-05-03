Intel'den dizüstü bilgisayarları şahlandıracak yeni işlemci

Bugün dünyadaki 580 milyon bilgisayar oyunu tutkunu ve 130 milyon bilgisayar içeriği üreticisi, performansa olduğu kadar bilgisayarlarının yanıtlama kapasitesine de önem veriyor.Bilgisayarlarının en zorlayıcı AAA oyunlarından büyük 4K videolardaki düzenleme, işleme ve transcoding gibi yüklü yaratıcı işlere kadar her şeyin altından kalkmalarını, üstelik bunu hareket halindeyken yapmalarını istiyorlar. 9. Nesil Intel Core mobil işlemciler, masaüstü ayarındaki performansı mobil formatta sunuyor: Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) ile en hızlı ve en güvenilir kablosuz bağlantı, Thunderbolt 3 ile çok işlevli kablolu bağlantı ve Intel Optane hafıza teknolojisi.

Listenin en başında maksimum 5 GHz hız2, Intel Thermal Velocity Boost teknolojisi, 8 çekirdek ve 16 yol ile 16MB Intel Smart Cache desteği bulunan ilk Intel Core i9 mobil işlemci olan 9. Nesil Intel Core i9-9980HK işlemci geliyor. 9. Nesil Intel Core mobil işlemciler, en zorlayıcı iş yüklerini gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandılar:

Intel Core i5 ve i7 dahil zengin işlemci gamı ve daha da yüksek performans sağlayan 3 Intel Core i9-9980HK.

3 yıllık bilgisayara kıyasla %33’e kadar genel performans artışı.

%28’e kadar daha yüksek yanıt hızı.

Her tür dizüstü bilgisayarda Intel Dynamic Tuning ile sürekli performans optimizasyonu.

9. Nesil Intel Core mobil işlemciler ile masaüstü ayarında AAA oyun deneyimini kayıt ve yayın sırasında bile her yere taşıyabilirsiniz. Optimum pil performansı ve çoklu Gigabit Wi-Fi hızı sağlayan Intel Wi-Fi 6 AX200 desteği -son teknoloji Wi-Fi bağlantısı ile daha kısa bekleme süresi ve ultra hızlı bağlantı- ile dizüstü bilgisayarlarda oyun deneyimi artık çok daha iyi bir yere taşındı.





Oyuncular artık;

“Total War: Warhammer II”. gibi sürükleyici AAA oyunlarını %56’ya kadar daha yüksek FPS ile oynayabilecek.



“Civilization 6”. gibi oyunlarda %38’e kadar daha hızlı yanıt süresini deneyimleyebilecek.



Taviz vermeden oynayacak, kaydedecek ve yayınlayacak; önceki nesle kıyasla 2,1 kata kadar daha hızlı olarak HD kalitesinde canlı yayınlar yapacak.

En yeni Wi-Fi 6 teknolojisi ile Gigabit bariyerini aşacak; Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) çözümü ile üç kat daha hızlı işlem hacmini, %75’e kadar daha az bekleme süresini Intel teknolojisiyle donatılmış Wi-Fi 6 (Gig+) yönlendiriciler ile birlikte kullanarak mükemmel oyun deneyimi yaşayacak.



9. Nesil Intel Core masaüstü işlemci ailesinin en yeni üyeleri de tanıtıldı. 9. Nesil Intel Core masaüstü işlemci serisinde yer alan Intel Core i3’ten Intel Core i9’a 25’ten fazla ürün, gösterdikleri harika performans ve esneklik ile günlük işler, oyun ve içerik üretimi gibi pek çok tüketici ihtiyacını karşılıyor. Aile, ayrıca piyasaya çıkardığı başlangıç seviyesine yönelik Pentium Gold ve Celeron ürünleriyle de tüketicilere, kendi ihtiyaç ve bütçelerine uygun pek çok masaüstü bilgisayar seçeneği sunuyor.



Getirilen yeni özellikler şu şekilde;

Oyunlarda %47 daha yüksek FPS.16

5 yıllık bir bilgisayara kıyasla 2,1 kat daha hızlı 4K ve 360 video düzenleme deneyimi.17

Intel Wi-Fi 6 (Gig+) ile standart 2x2 AC bağlantısından yaklaşık üç kat, Intel Wireless-AC (Gigabit) bağlantısından %40 daha yüksek Gigabit Wi-Fi hızları18

Maksimum 8 çekirdek ve 16 yol, maksimum 5 GHz turbo frekans, 16 MB’a kadar Intel Smart Cache ve 40 platforma kadar PCIe şeridi.