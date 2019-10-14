Intel yeni nesil Xeon W-2200 ve X-Serisi platformlarını duyurdu

Her geçen gün büyümekte olan bu hedef kitlenin farklı gereksinimlerini karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmış yeni Xeon W-2200 ve X-Serisi işlemcilerin, içerik yaratıcıları ve PC tutkunlarının Intel Core S- Serisi ana akım ürünlerinden daha kolay şekilde bir üst sisteme geçmelerini sağlayacak yeni bir fiyatlandırma yapısı ile Kasım ayı itibariyle satışa sunulması hedefleniyor.

Intel profesyonel içerik yaratıcıları ve PC tutkunları tarafından her gün kullanılan yoğun bilgi işlem gerektiren iş yüklerinin üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanan komple bir ürün portföyü sunan tek şirket. Intel Deep Learning Boost çözümü entegrasyonu ile Yapay Zeka hızlandırma özelliğine sahip ilk en yüksek teknolojili masaüstü bilgisayar ve ana akım iş istasyonu olarak yeni Xeon W-2200 ve X-Serisi işlemciler bunu bir adım ileriye taşıyor. Intel Deep Learning Boost derin öğrenme çözümü kendinden önceki nesil çözümlere göre 2.2 kat daha fazla Yapay Zeka çıkarımı sağlıyor. Ayrıca, bu işlemci serilerinde, simülasyon ve modelleme yazılımları gibi yazılımların kullanımda olan en hızlı çekirdekleri mümkün olduğunca hızlı şekilde tanımlayarak ve önceliklendirerek en hızlı şekilde çalışmalarına yardımcı olmak üzere kapsamı genişletilen Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 da yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Intel’in Masaüstü, İş İstasyonu ve Kanal Grubu Başkan Yardımcısı Frank Soqui, “Profesyonellerden ve meraklılardan oluşan hedef kitle toplululukları, kritik önem taşıyan görevleriyle ilgili ihtiyaçlarını gideren ve onları teknolojideki yeniliklerin ve gelişmelerin en yakınında tutan ürün mühendisliğine gereksinim duyar. Bu da en iyi donanım ve yazılım optimizasyonları anlamına gelir ama aynı zamanda AI hızlandırma gibi özellikleri nasıl entegre edebileceğimize de bakılır. İster veri bilimci, film metinleri yaratıcısı ya da bağımsız yazar olun Intel Xeon W ve X Serileri güç ve seçenek esnekliği sunuyor ve en yoğun iş yüklerinde bile daha yaratıcı ve rekabetçi çalışmaya devam etmenizi sağlıyor” dedi.