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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.08.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Intel yeni işlemci serisi: İşte karşınızda 10. nesil Comet Lake

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Intel yeni işlemci serisi: İşte karşınızda 10. nesil Comet Lake

Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Intel, mobil cihazlar için geliştirdiği 10. nesil Comet Lake işlemcisini ortaya çıkardı. Daha çok dizüstü bilgisayar ve 2'si 1 arada cihazlar için hazırlanan işlemci bakın hangi özelliklere sahip?

Intel, onuncu nesil Intel Core serisine ait birçok yeni işlemci tanıttı. İşlemciler, performans iyileştirmelerinin yanında modern ağ yetenekleri ve gelişmiş grafikler gibi birçok özellik sunuyor. Yeni işlemciler U serisini dört çekirdekten altıya, Y serisini ise iki çekirdekten dörde artırıyor. U serisi modeller ayrıca LPDDR4X desteğiyle de karşımıza çıkıyor.

Duyuruda Comet Lake ailesinin yeni U serisi mobil işlemcileri öne çıkıyor. 10nm Ice Lake'in aksine yine 14nm teknolojisine sahip olan bu işlemciler, bütçe dostu cihazlar için daha iyi performans vadediyor. 7 watt TDP eşiğine sahip olan işlemci, üreticiler tarafından 25 watt'a kadar ulaştırılabiliyor.

Kısa süre önce paylaşılan 10nm’lik Ice Lake işlemci ile yeni 14nm’lik Comet Lake serisi arasındaki temel fark ise nm miktarı düştükçe işlemcinin yaydığı ısı ve harcadığı enerji de düşecek. Bu durum da işlemcideki çalışmayı birebir etkiliyor. Aslında aralarındaki temel fark bu olarak gözükse de, tabii ki bazı özellik farkları da bulunuyor.

Bu işlemciler düşük başlangıç hızlarına sahip olsalar da, tek çekirdekte 4,5GHz'e kadar hızlanabiliyorlar. Tabi ki işlemcilerin U-Serisinin performansına yetişmesini beklemeyin.

Yeni Comet Lake işlemcileri, aralık ayındaki Noel sezonunda 90'dan fazla laptop ve 2-in-1 tablette kullanılacak.

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