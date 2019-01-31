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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Intel Xeon W-3175X işlemciler satışa çıktı

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Intel Xeon W-3175X işlemciler satışa çıktı

Intel Xeon W-3175X işlemci piyasaya sunuldu. Workstation’ların (İş İstasyonları) yeni güç merkezi olacak bu 28 çekirdekli işlemci, mimari ve endüstriyel tasarım ve profesyonel içerik oluşturma gibi seçkin, ağır iş ve yoğun hesaplama gerektiren uygulamalar için özel olarak üretildi.

Intel Xeon W-3175X işlemci, ileri düzeyde profesyonel yaratıcılar ve onların zorlu iş yükleri için dünya standartlarında tek ve tüm çekirdekli yüksek performans sunuyor. Intel Xeon W-3175X işlemci; sahip olduğu en yüksek sayıda çekirdek ve yürütme birimi, CPU PCIe şeritleri ve diğer tüm Intel masaüstü işlemcilerle aynı düzeyde bellek kapasitesiyle film montajı ve 3D rendering gibi büyük ölçekli işlemler için önem taşıyan özellikleri içeriyor.

Diğer kilit özellikler ise şunlar;

· Intel Mesh Mimarisi, işlemci başına düşen çekirdek sayısını artırırken, CPU çekirdekleri, ön bellek, bellek ve G/Ç arasında daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek veri bant genişliği sunar- bu da yaratıcıların ve uzmanların zorlu, ağır iş parçacıklı iş yükleri için kritik önem taşıyan bir ihtiyaçtır.

· Intel Extreme Tuning Utility, kilidi kaldırılmış işlemcilerle hız ve performans artırma (overclocking) deneyimlerini optimize etmek isteyenlere yardımcı olan bir programdır.

· Intel Extreme Memory Profile, overclocking deneyimini bellek kapasitesini artırırken tahmine dayalı çalışmayı gereksiz kılarak basitleştirir.

· 4.3 GHz’e kadar frekans hızı sağlayan Intel Turbo Boost Technology 2.0.

· En fazla 68 platform PCIe şeridi, 38.5 MB Intel Smart Cache, 2666 MHz hızda 512 GB’a kadar 6-kanallı DDR4 bellek desteği, ECC ve standard RAS desteği güç çevre birimleri ve yüksek hız araçları.

· Intel Xeon W-3175X işlemciyi desteklemek için tasarlanmış yonga seti tabanlı Intel C621 sistemleri profesyonel içerik yaratıcılarının performansta yeni bir düzeye ulaşmalarına olanak sağlar.

· Asetek* 690LX-PN hepsi bir arada sıvı soğutucu, özel olarak üretilmiş ve Asetek tarafından satışa sunulmuş bir solüsyondur. İşlemcisinin hem overclocking hem de stok düzenleme sırasında sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. 

Intel Xeon W-3175X işlemciler amaca özel tasarlanmış masaüstü iş istasyonları geliştiren sistem entegratörlerinden temin edilebiliyor.

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