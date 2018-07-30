Intel işlemcilerde bir dönemin sonu
Intel'in gizemli 9'uncu nesil Coffee Lake işlemcileri bir çağın sonunu mu getiriyor?
AMD'nin Ryzen hamlesine karşı geliştirilen Intel'in gizemli 9'uncu nesil Coffee Lake işlemcilerinin yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Ancak SiSoftware tarafından yayınlanan listede kendini gösteren Intel Core i7-9700K, Intel'in bir çağı kapatmak üzere olduğuna dair kafaları karıştırdı.
SiSoftware raporunda ortaya çıkan Intel Core i7-9700K, görünüşe göre yalnızca taban frekans hızında çalışacak ve hyper-threading desteği sunmayacak. Listede sadece taban 3.60 GHz frekansla çalıştığı görünen Core i7-9700K, eğer gerçekten de bu şekilde gelirse, Intel önemli bir farklılık yaratabilir.
Zira daha önce sızan Core i9-9900K işlemcisinin 8 çekirdek ve 16 izlek tasarımına sahip olduğunu görmüştük. Bilgiye göre Core i9-9900K işlemcisiyle 3.60 GHz taban saat hızı sunan Intel, hyper-threading ile 4.7 GHz'i buluyordu. En azından iddia edilen şimdilik bu. Yani bu işlemci, kutudan çıktığı andan itibaren neredeyse 5 GHz hızına ulaşabiliyor. Fakat görünüşe göre benzeri senaryo Core i7-9700K'da bulunmayacak.
Eğer gerçekten de Intel bu şekilde bir hamlede bulunursa, yeni nesil işlemcilerinde hyper-threading desteğini yalnızca Core i7-9900K'ya özel tutabilir. Bu arada bir diğer bilgiye göre her iki işlemci de Z390 yonga setini destekleyecek.
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