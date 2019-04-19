Intel, 5G modem planlarını rafa kaldırdı!
Günümüz dünyasının yavaş yavaş geçiş yapmaya başladığı 5G için yeni telefonlar birbiri ardına tanıtılırken, Intel ise şaşırtıcı bir kararla 5G modem planını rafa kaldırdı. Peki bu ne anlama geliyor?
Intel, sürpriz bir kararla 5G modem üretimini durdurmaya karar verdi. Bu gelişmeyle birlikte iPhone'ların 5G desteğini Intel modemlerinin değil, bir başka üretici, yani Qualcomm'un ürünlerinin sağlayacağı konuşuluyor. Son olarak Qualcomm ile Apple arasındaki davaların tümden kapanması da bu iddiaları güçlendiriyor.
“Telefonlar için” kısmının altını çizmek gerekiyor çünkü firma 4G ve 5G modem üretimine bilgisayarlar ve diğer akıllı ev cihazları için devam edeceğini belirtti. Intel’in bu kararı ne zaman Apple’a aktardığı konusu net olarak bilinmiyor.
Intel, Apple'ın modem işinde söz sahibi olmak için çok çabalamış, hatta Apple ile öncelikli üretici olmak üzere anlaşmıştı. Qualcomm'un modem teknolojisi iPhone 7'den beri belirli iPhone modellerinde kullanılsa da, Qualcomm ve Apple arasında yaşanan yasal savaş, Apple'ı alternatifler aramaya yönlendirmişti.
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