Instapaper eski sahiplerine geri döndü!
Hali hazırda Pinterest çatısı altında faaliyet gösteren bir dönemin ünlü uygulaması Instapaper, geliştiricileri tarafından satın alındı ve tekrar bağımsız bir uygulama haline geldi.
Kısa süre önce hayatımıza giren ve belirli bir kitleye kendini çok sevdiren uygulama Instapaper, geliştiricisi tarafından Betaworks'e satılmıştı. Sonrasında ise adını sıkça duyduğumuz Pinterest tarafından, yazıları kaydetmeyi hızlandırmak için satın alındı. Son olarak ise popüler uygulama, kurucu ekibi tarafından geri alınıyor.
Yeni kurulan şirket Instant Paper Inc. 21 gün bekleme süresi sonunda Instapaper'ı alacak. Geliştiriciler, 2 sene boyunca Pinterest ile kurdukları ilişkiden çok mutlu olduklarını da belirtti. Popüler "Sonra oku" uygulamasıyla, ilginizi çeken makaleleri, videoları hatta yemek tariflerini kaydedebilir, dilediğiniz zaman okuyabilirsiniz.
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