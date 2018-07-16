Instagram'ın yeni özelliği 'bana soru sor' nasıl yapılır?
Instagram'ın yeni özelliği olan 'bana soru sor' birçok kişi tarafından büyük bir heyecanla kullanılmaya başlandı. İnsanların kendi instagram hikayelerine ekleyebildiği 'bana soru sor' uygulamasıyla birlikte anonim kullanıcılar tarafından soru yağmuruna tutuluyorlar ve gelen soruların kime ait olduğu belli olmuyor. Peki, bana soru sor özelliği nasıl kullanılır?
Instagram'ın son güncellemesiyle birlikte gelen yeni özellik 'bana soru sor' birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Instagram'ın son güncellemesini yapan her vatandaş bu özelliği kendi hikayelerinde eğlenceli bir şekilde kullanabiliyor. Peki, bana soru sor özelliği nasıl kullanılır?
BANA SORU SOR NASIL YAPILIR?
Instagram'ın yeni özelliği sessiz sedasız yayına girdi. Bu özellik, kullanıcıların Instagram'da hikaye paylaşırken, anket yapabilmesinin yanında artık doğrudan soru sorabilmesini de sağlıyor. Yani siz soru soruyorsunuz; kullanıcılar cevap vermek istediklerinde sorunuzun üzerine dokunuyor ve kullanıcının yanıtı size DM olarak geliyor.
Artık kullanıcılar hikayelerine özgün cevaplar alabilecekleri metinler ekleyebilecekler. Önceden eklenen soru sorma özelliğinde, cevap için soruyu yönelten kişinin oluşturduğu kalıplar kullanılıyordu ancak artık herkes sorulara kendi özgün mesajını yazabilecek.
Bu yeni özellikle ilgili en çok merak edilen konuysa cevapların anonim olup olmayacağıydı. Yeni gelen bilgilere göre cevapları veren kişilerin kimliği soruyu yönelten kişi tarafından görülebilecek ve kişi isterse gelen yanıtları farklı bir hikaye olarak yayınlayabilecek. Ancak yayınlanan hikayede cevaplayan kişinin fotoğrafı ve bilgileri görülmeyecek.
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