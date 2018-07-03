Instagram'ın sesi kısılıyor! Yeni dönem başlıyor
Instagram kullanıcılarına sunulan yeni bir özellik, kullanıcıların Instagram'dan 'bir süre' bildirim almamasını sağlayacak. Böylece kullanıcılar Instagram'dan bildirim gelmesini istemediği saatlerde artık uygulama sessizliğe gömülecek ve kullanıcıların belirlediği süre sona erdiğinde tekrar bildirim göndermeye başlayacak.
Henüz gelen görüntülü görüşme özelliğiyle kullanıcıların beğenisini kazanan Instagram, şimdi de 'sessize al' özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu yeni özellik hem Instagram'ı hem de Facebook'u kapsıyor. Rahatsız etme özelliğinin, hem Facebook hem de Instagram kullanıcılarına sunulacağı ortaya çıktı. Böylece otuz dakika, bir saat, iki saat, sekiz saat veya bir gün boyunca bildirimler kapatılabilecek. Bunun yanı sıra bildirimlerin geri açılıncaya kadar yani süresiz kapatılmasına izin verilecek. Ancak, henüz test aşamasında olan bu özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı şu anda bilinmiyor.
Kullanıcıların sınırlı bir süre için bile olsa Facebook ve Instagram’ı kullanmayı bırakmasının teşvik edilmesi şaşırtıcı gelebilir. Ancak, uzun süreli kullanımların tehlikeli olduğunun farkında olan platformlar bu tarz önlemler almaya başladı.
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