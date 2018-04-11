Instagram'ın portre modu yayında!
Uzun zamandır test aşamasında olan Instagram'ın hikayelerdeki portre modu özelliği, Focus adı altında tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunuldu. İşte detaylar...
Instagram'ın hikayeler bölümüne eklediği portre modu içeren yeni Focus özelliği, Superzoom bölümünün hemen sol tarafına konumlandırılmış durumda. Bu mod ile iOS ve Android kullanıcıları, hikayelerine odaklandırılmış fotoğraflar ekleyebilecek.
Bu özelliğe ek olarak Instagram, iOS kullanıcıları için bir de @mention özelliğini sundu. Bu yeni yayınlanan özellikle beraber iOS kullanıcıları, hikaye bölümünde kişileri de etiketleyebilecek. Ek bilgi olarak, Instagram'ın Focus özelliği iPhone 6S ve daha yüksek modellerde ve bazı Android telefonlarda aktif oldu.
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