Instagram'ın Hikayeler özelliğinde önemli değişiklik
Instagram, Hikayeler özelliğinde sessiz sedasız yenilik yaptı. Hikaye paylaşırken kullanıcılar artık bakın neyle karşılaşacak?
Instagram'da hikaye paylaşırken kullanıcılar halihazırda takipçilerine soru soruyor ve cevaplarını da aynı şekilde verebiliyor. Şirket, bu özelliğinde yeniliğe giderek kullanıcıların 'müzikli' yanıt verebilmesini sağlayacak. Instagram müzik kitaplığından seçilebilecek şarkılarla cevap verebilme özelliği olarak göze çarpıyor. Örneğin takipçileriniz şarkı önerisi isteyebilir ve siz şarkının ismini yazmak yerine onlara direk şarkıyı dinletebileceksiniz.
Bunun dışında Instagram'da canlı yayın yaparken de artık soru cevap özelliğini kullanabileceksiniz.
Son olarak Hikayeler özelliğine geri sayım sayacının geldiğini belirtelim.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle