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Instagram'ın 2019'da en çok 'beğeni' alan fotoğrafları belli oldu
Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Instagram'da 2019 yılı boyunca milyonlarca fotoğraf paylaşıldı. Peki en çok beğeniyi hangi fotoğraflar aldı? İşte 2019 yılına damga vuran ve en çok 'beğeni' alan Instagram paylaşımları...
Instagram'da her gün milyarlarla 'beğeni' fotoğraflara düşüyor. Oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan Instagram'da takipçi sayısıyla milyonlara ulaşanlar ise paylaştıkları fotoğraflarla kendi rekorlarını kırıyor. Instagram'da 2019 yılı boyunca yapılan paylaşımlar baz alındığında bakın en çok hangi fotoğraflar 'beğeni' almayı başardı?
Oppo Reno 2Z incelemesiÇinli teknoloji üreticisi Oppo'nun Reno 2 serisi telefonlarının arasında en uygun fiyatlı modeli olan Reno 2Z, buna karşın üst seviye donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Pop-up kamerasıyla ekranı tamamen kullanıcıya bırakan Reno 2Z'yi yakından inceliyoruz.(Sponsorlu içerik)
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