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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.12.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Instagram'ın 2019'da en çok 'beğeni' alan fotoğrafları belli oldu

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Instagram'ın 2019'da en çok 'beğeni' alan fotoğrafları belli oldu

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Instagram'da 2019 yılı boyunca milyonlarca fotoğraf paylaşıldı. Peki en çok beğeniyi hangi fotoğraflar aldı? İşte 2019 yılına damga vuran ve en çok 'beğeni' alan Instagram paylaşımları...

Instagram'da her gün milyarlarla 'beğeni' fotoğraflara düşüyor. Oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan Instagram'da takipçi sayısıyla milyonlara ulaşanlar ise paylaştıkları fotoğraflarla kendi rekorlarını kırıyor. Instagram'da 2019 yılı boyunca yapılan paylaşımlar baz alındığında bakın en çok hangi fotoğraflar 'beğeni' almayı başardı? 

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu

Instagramın 2019da en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu


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