Instagram'ın 2019'da en çok 'beğeni' alan fotoğrafları belli oldu

Instagram'da her gün milyarlarla 'beğeni' fotoğraflara düşüyor. Oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan Instagram'da takipçi sayısıyla milyonlara ulaşanlar ise paylaştıkları fotoğraflarla kendi rekorlarını kırıyor. Instagram'da 2019 yılı boyunca yapılan paylaşımlar baz alındığında bakın en çok hangi fotoğraflar 'beğeni' almayı başardı?

















































